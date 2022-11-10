【釣魚詐騙】本地詐騙集團用「貓池」發冒快遞訊息　183人受害涉款270萬元警拘8人

警方瓦解一個本地營運的網上詐騙集團，涉嫌利用俗稱「貓池」的通訊設備，用300張電話卡發放100萬條釣魚訊息，受害人點擊連結隨即中招，騙取信用卡資料再購物轉售圖利，共183人受害，涉款共270萬元。

警方日前拘捕8人，包括集團主腦。涉嫌「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，該詐騙集團今年8至11月透過利用非法得來個人資料，大量購入電話儲值卡，並在網上向電訊商申請電話卡，警方發現詐騙集團在過去1個月內一共申請逾300張的電話儲值卡。

集團取卡後，利用「貓池」一次過發放大量假冒快遞的釣魚短訊，一張電話卡在3小時內可發放逾7,000條短訊。

短訊會訛稱有包裹派送失敗，誘騙事主按入偽冒網站連結，並要求事主更新地址及利用信用卡支付6元手續費，當事主以為自己在網頁上輸入6元手續費的一次性密碼，實際是將信用卡捆綁至騙徒的電子錢包。騙徒繼而利用盜用的信用卡資料購買電器、手提電話及現金券等，再轉售贓物圖利。

警方經深入調查後，相信集團以香港作根據地，在8月開始活躍，周一起一連3日進行反詐騙行動「黑雷」，在全港搗破多個詐騙集團行動據點，包括旺角，銅鑼灣，筲箕灣，葵涌及荃灣的酒店及住宅單位，以「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪拘捕8名本地男子，包括詐騙集團主腦及骨幹成員，年齡介乎17至44歲，涉及183宗與「釣魚訊息」有關的騙案。

行動中，警方檢獲一部「貓池」、3部電腦、25部手提電話，亦搜出少量懷疑氯胺酮(K仔)。警方在主腦身上起回19萬元懷疑犯罪得益，並在他的電子裝置檢獲60名市民個人資料及500張信用卡資料。有2名被捕人士保釋候查，其餘仍被拘留中，不排除有更多人被捕。

183受害人被盜用信用卡資料，涉及500次交易，損失約600元至12萬，合共涉款逾270萬元。網罪科警司譚威信形容，該集團經營成熟，分工明細，在香港設置營運中心，經常更改根據地，增加警方執法難度。他稱，偽冒網頁中要求受害人繳交6元「小金額」，令很多人不虞有詐，「當你輸入自己的信用卡號碼和其他個人資料後，你的損失絕對不止6元這麽少。」

▲ 警方檢獲貓池等設備。(香港警察 fb)

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒