【迫買服務】涉威迫18人買139萬元健身服務　董事及7職員判囚官指打擊服務業

位於旺角的健身中心S.M.L. Studio，董事連同7名員工涉向作出威嚇性推銷，迫使18名客人購買共值逾139.5萬元的健身服務，並要求他們拍攝片段表示同意購買，事主共損失82萬。8人早前承認串謀作出就消費者而言具威嚇性的營業行為等25罪，8人今（10日）於區域法院判刑。董事被判監27個月，6名職員判監4至22個月，1人被判100小時社會服務令。法官判刑時指，本案案情嚴重，涉及非法禁錮及恐嚇，對服務業打擊甚大。

8名被告為公司董事王澤南及7名職員譚嘉希、楊堅邦、周梓澄、夏德華、黃展澤、方志傑及董欣鑫，各被控共14項串謀作出就消費者而言具威嚇性的營業行為。

王另被控1項作出就消費者而言具威嚇性的營業行為、4項串謀盜竊及1項盜竊罪。譚被控3項串謀盜竊罪、楊另被控1項作出就消費者而言具威嚇性的營業行為、3項串謀盜竊罪。黃被控1項無合理因由而没有按照法庭的指定歸押，方被控1項串謀盜竊罪。

法官判刑時指，本案案情嚴重，涉及不同威嚇方式，事主亦被要求拍片表示同意參與涉案健身計劃，否則不准離開，可見犯案手法純熟，當中亦涉及非法禁錮及恐嚇，對服務業打擊甚大。

法官續指，各被告對事主的威嚇程度屬中等至高，當中有事主曾感到絕望，甚至哭泣，惟王卻指罵事主「聽到你喊就想打你」。

法官遂將王判監27個月、譚判監22個月、楊判監18個月、周判監13個月、夏判監4個月、黃判監7個月、方判監18個月，董則判100小時社會服務令。

案情指，案發於2018年6月7日至2019年8月16日，王當時為位於旺角的健身中心S.M.L. Studio的董事，其餘7名被告為該公司的僱員。8名被告曾分別串謀向8名事主作出就消費者而言具威嚇性的營業行為，即關於銷售逾139萬元的健身服務。

各被告主要是透過邀請事主到健身中心，再要求對方交出信用卡及身份證等資料。在事主不同意簽訂健身服務合約後，部分被告曾阻止事主離開，如拉扯事主手腳。而現場亦有健壯男士在場，被告隨後亦要求事主拍下片段，表示同意進行價值約數千至20多萬不等的健身服務。

海關不良營商手法調查課監督蔣依莉歡迎法庭裁決，形容判刑具阻嚇性。蔣指，本案18名事主介乎18至26歲，當中10人為學生，他們損失共82萬元，並獲69萬賠償。

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記者：梁錦麟