【季前賽】老闆仔晴晴無師自通喊戲一流　梓樂阿Bean不做小情侶做昆蟲buddy

▲ 《季前賽》兩位童星老闆仔（黃梓樂）和晴晴（Bean）的喊戲令人讚嘆。

ViuTV劇集《季前賽》播出以來，一眾MIRROR及ERROR成員的演出成為熱話，連小演員都獲高度評價。飾演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂（Sean）及邱士縉（Stanley）女兒晴晴的楊千攸（阿Bean）被網民大讚可愛又好戲，兩人的喊戲更出乎意料精彩，他們在訪問當日齊齊向媽咪說聲多謝，全靠媽咪協助他們代入角色。

第13集阿孝（姜濤飾）為了老闆仔的前途著想，忍痛趕他出家門，希望他跟媽媽（童愛玲飾）與繼父Raymond（歐錦棠飾）去澳洲讀書生活。兩兄弟爆喊對罵一幕，睇到網民極心痛，梓樂當晚翻看這一幕也勾起情緒落淚。

▲ 梓樂和Bean因拍攝《季前賽》而成為好友。（梁偉榮攝）

兩兄弟難忘吵架喊戲

梓樂指這一場戲拍攝是安排在較後的日子，讓他先與姜濤混熟，可以放膽拍攝鬧交戲。他透露自己沒有老師教演戲，靠媽媽幫助和自己揣摩代入角色，了解角色的心情與感受，包括與哥哥的不捨之情。

我們初初經常玩，之後到這一場戲我就不斷喊……我有好多場口都要喊，還有一場在酒店，因為哥哥不聽我的電話。

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姜濤曾提及自己最難忘就是這場與弟弟吵架的一場戲，是自己從影以來最大挑戰，他大讚梓樂演得好，能帶動自己進入情緒。拍畢後梓樂仍未能收拾心情，姜濤即時擁抱安慰說︰「係假㗎！」身旁的Bean專心聽著，對梓樂的喊功深感佩服，Bean也演活被虎媽強迫上大量興趣班的晴晴，第一集向爸爸Stanley訴苦時淚流滿面，她表示當她一想起死去的倉鼠時，淚水就如缺堤湧出。

▲ 梓樂和Bean否認是兩小無猜的小情侶，強調兩人只是好朋友。（梁偉榮攝）

老闆仔想肥仔做爸爸

當初梓樂得知與姜濤合作做兩兄弟時，感到難以置信，興奮不已！成為ViuTV御用童星的他，演過《940920》余家聰童年、《野人老師》李白童年，他坦言最難忘的作品就是《季前賽》，他笑稱能被姜濤這位名人鬧爆他，是他的榮幸。

認識到MIRROR和ERROR好開心，全部都好好人！肥仔真的好肥、好得意，見識到193有幾高，又可以見到Edan和Stanley的靚仔樣、姜濤的可愛樣，我想肥仔做我爸爸、姜濤做我哥哥，Yoyo（葛綽瑤）做我媽媽，孝媽（童愛玲）都可以。

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一班演員多次在網上公開取笑梓樂和阿Bean是小情侶，兩位小朋友被問到是否兩小無猜時，即時彈開落閘︰「絕對沒有！」Bean笑著警告姜濤︰「不要再笑我們了！」梓樂更揚言要「斬薑」以示懲戒︰「我們不是男女朋友，你再笑我們，我就拿塊薑出來，斬它的頭！我們只是好朋友！」似足明星否認戀情呢！

▲ 梓樂和Bean讚姜濤好玩得，人又可愛，梓樂更視他為偶像，他們感嘆今次未能見到Anson Lo本人。（梁偉榮攝）

晴晴撈亂「姜son」

飾演Stanley女兒的Bean與「爸爸」都玩得好投入，「有次和Stanley在打跆拳道的場口一齊玩包剪揼，他贏了就會嘻嘻笑，為什麼他可以如此厚臉皮？」Bean在12位鏡仔中難以選擇至愛，一律都答「Same」，但她曾一度認錯姜濤和Anson Lo，「我以為Anson Lo是姜濤的英文名，我掉亂了To和Lo！」梓樂取笑她︰「難道叫Lo To嗎？」

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梓樂和Bean在訪問中互相取笑對方，Bean想偷偷爆梓樂的秘密，一臉得戚說︰「他最喜歡姜濤呀！」梓樂笑她大聲得人人也聽到，「這也不是秘密！」Bean反擊︰「姜濤似我皮膚白淨，不似你！」

爆姜濤秘密︰佢對襪好「香」

梓樂又大爆姜濤的秘密，「有次姜濤拿隻臭襪給我聞，肥仔話我傻傻哋聞臭襪，之後姜向肥仔掉臭襪，肥仔驚訝指不臭，還好香，我覺得似『香港腳的香味』。」正當筆者疑惑之時，梓樂補充︰「其實無味，是洗衣粉的味道。」

▲ Bean笑被大家取笑撈亂姜濤和Anson Lo後，回家馬上搜尋一下，才驚覺兩人完全不同樣。（梁偉榮攝）

齊養昆蟲蜥蜴陪伴成長

兩人你一言我一語十分搞笑，話題多多，想不到拉近兩人友誼的並不是「鏡仔」，而是昆蟲，更不約而同將來想做有關研究昆蟲的工作，Bean說︰「我想做一個Herpetologist（爬蟲學家）。」梓樂則興奮稱想兼職拍戲和做昆蟲學家，或者「獸醫、昆蟲博士、昆蟲碩士、昆蟲研究家……」

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講起昆蟲兩人雞啄唔斷，讚昆蟲得意有趣，「我一日要餵10隻曱甴和2條蟲呀！」Bean飼養了一隻鬆獅蜥（Bearded Dragon），是蜥蜴的一種，梓樂質疑牠太大食，「怎可能一日吃10隻這麼多？」梓樂養有高冠變色龍和兩隻螳螂，一隻叫枯葉螳螂、另一隻是大刀螳螂，他覺得昆蟲如自己的朋友陪伴他成長、玩耍，且昆蟲易養。

變色龍只需一個月帶牠出來走走幾次，一星期食幾條麥皮蟲、蟋蟀便可。

▲ 梓樂和Bean一見面就互相嘲弄，非常搞笑。（梁偉榮攝）

有戲拍推動快速做完功課

兩人日常除了養昆蟲之外，也興趣廣泛。梓樂喜歡游泳和打羽毛球，另有學鋼琴；Bean更厲害，正學習拉丁舞、空中瑜伽、溜冰、游泳等，她強調，媽媽沒有如劇中的虎媽林嘉莉（蔡穎恩飾）強迫她學習不喜歡的東西，「媽媽沒有迫我，全部都是我喜愛的！」Bean更即席示範跳她最喜愛的拉丁舞Rumba（倫巴舞），真是有板有眼。

要兼顧讀書、上興趣班和拍戲，兩人齊聲高呼平衡到，會在學校做完功課。Bean就讀英文小學功課不多，熱愛英文的她很享受做全英文的功課，但她大嘆中文好難，所以中文劇本要靠媽媽解釋；而就讀本地傳統小學的梓樂也覺得不算多功課，放學有戲拍更能推動他快快手完成。

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媽媽重興趣發展︰比考100分重要

對於教導子女方針，梓樂和Bean的媽媽均表示會放手讓子女發展興趣，讀書都重要，但不需要科科100分，盡力就可以。Bean媽與外國人丈夫採取西方教育，沒有安排女兒補習。

生命中不只是讀書，也應該從各方面去體驗生活，這樣成長路上就可學懂更多、更全面。如她對某興趣比較有天份, 會盡量提供資源培育，所謂行行出狀元。

梓樂媽媽十分同意，並坦言兒子已選擇了演戲這條路，會讓他負責和學習承擔後果，從實踐中學習，「我們有個協議，我讓他做喜歡的事，但他要明白現在的責任是做一個學生，不一定要品學兼優，但一定要交齊功課，成績不能太差，幸好學校功課不多，他的成績還好吧！」

▲ 兩人對演戲有濃厚興趣，希望將來可以一邊拍戲，一邊兼職做昆蟲研究學家。（梁偉榮攝）

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記者︰林綺玲

場地︰香港康得思酒店