【天王天后】郭富城扮聖誕老人氹愛女　鄭秀文「走膠」為海洋出一分力

▲ 郭富城與鄭秀文出席珠寶品牌活動。

天王天后郭富城與鄭秀文（Sammi）今日（11月10日）聯同魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、洪嘉豪、陳毅燊（ANSONBEAN）、李靖筠及雲浩影出席珠寶品牌揭幕活動。

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一向喜愛水上活動的郭富城大讚新店設計耳目一新：「就好像潛入深海之中尋找瑰寶一樣，感覺非常神秘！」對於大會以海洋生態作主題，他表示：「每次出海我都會提醒自己及身邊朋友要注意保護海洋生態，其實很多防曬用品會污染海洋，大家可以選用些海洋友善的防曬產品，或者於離開時自己清理好垃圾，一些微細舉動已經可以為保育出一分力。」期間郭富城透露他亦會教導女兒要好好保護海洋，不可將垃圾亂拋入海中，而Sammi亦補充：「塑膠對海洋生態有很大的影響，所以我於日常生活中會盡量減少使用塑膠製品，希望自己都能夠為海洋盡一分力。」

聖誕將至，問到兩位天王、天后可有揀選珠寶作為聖誕禮？Sammi表示會買珠寶送給最愛的媽媽作禮物，而郭富城則指每年聖誕節，他都會扮聖誕老人逗女兒開心，他透露聖誕老人打扮絕不欺場，除了穿上聖誕老人衫外，亦會黐上假鬍鬚及戴假肚，他笑說「變身」後，女兒通常都認不出他。

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Jeffrey渴望認養珊瑚

至於，早前受邀潛進香港海域種植珊瑚的Jeffrey就開心分享：「今次潛水種植珊瑚是人生以來最有使命感的一次，不但要為珊瑚BB建立美好家園，更要親手安置牠們於人工珊瑚礁盤，希望大家一起認養珊瑚BB！」

洪嘉豪則稱「水」是他的創作靈感，最近正準備一個「水」系列的音樂作品集，ANSONBEAN亦非常認同：「有時候寫歌沒有靈感，我會去海邊或者乘搭天星小輪，令自己嘗試放慢腳步平靜下來，很多時候就會獲得啟發！」

而廖子妤也自爆與海洋的關係密：「我小時候家中是經營一家海邊餐廳的，所以我也說得上是在海邊長大的孩子。」李靖筠則非常羨慕Jeffrey能夠潛進香港水域，更指希望未來有機會可以學潛水為海洋出一分力，人氣急升的雲浩影則考慮揀選心水珠寶首飾，連同珊瑚認養證書送給家人作聖誕禮物。

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