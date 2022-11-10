  • 25°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 20:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天王天后】郭富城扮聖誕老人氹愛女　鄭秀文「走膠」為海洋出一分力

娛樂 19:13 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

郭富城與鄭秀文出席珠寶品牌活動。

天王天后郭富城與鄭秀文（Sammi）今日（11月10日）聯同魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、洪嘉豪、陳毅燊（ANSONBEAN）、李靖筠及雲浩影出席珠寶品牌揭幕活動。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

一向喜愛水上活動的郭富城大讚新店設計耳目一新：「就好像潛入深海之中尋找瑰寶一樣，感覺非常神秘！」對於大會以海洋生態作主題，他表示：「每次出海我都會提醒自己及身邊朋友要注意保護海洋生態，其實很多防曬用品會污染海洋，大家可以選用些海洋友善的防曬產品，或者於離開時自己清理好垃圾，一些微細舉動已經可以為保育出一分力。」期間郭富城透露他亦會教導女兒要好好保護海洋，不可將垃圾亂拋入海中，而Sammi亦補充：「塑膠對海洋生態有很大的影響，所以我於日常生活中會盡量減少使用塑膠製品，希望自己都能夠為海洋盡一分力。」

聖誕將至，問到兩位天王、天后可有揀選珠寶作為聖誕禮？Sammi表示會買珠寶送給最愛的媽媽作禮物，而郭富城則指每年聖誕節，他都會扮聖誕老人逗女兒開心，他透露聖誕老人打扮絕不欺場，除了穿上聖誕老人衫外，亦會黐上假鬍鬚及戴假肚，他笑說「變身」後，女兒通常都認不出他。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Jeffrey渴望認養珊瑚

至於，早前受邀潛進香港海域種植珊瑚的Jeffrey就開心分享：「今次潛水種植珊瑚是人生以來最有使命感的一次，不但要為珊瑚BB建立美好家園，更要親手安置牠們於人工珊瑚礁盤，希望大家一起認養珊瑚BB！」

洪嘉豪則稱「水」是他的創作靈感，最近正準備一個「水」系列的音樂作品集，ANSONBEAN亦非常認同：「有時候寫歌沒有靈感，我會去海邊或者乘搭天星小輪，令自己嘗試放慢腳步平靜下來，很多時候就會獲得啟發！」

而廖子妤也自爆與海洋的關係密：「我小時候家中是經營一家海邊餐廳的，所以我也說得上是在海邊長大的孩子。」李靖筠則非常羨慕Jeffrey能夠潛進香港水域，更指希望未來有機會可以學潛水為海洋出一分力，人氣急升的雲浩影則考慮揀選心水珠寶首飾，連同珊瑚認養證書送給家人作聖誕禮物。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】蕭潮順促主辦方3方面檢討　盼業界勿止步不前
06:02 2022/08/25
【MIRROR演唱會】蕭潮順促主辦方3方面檢討　盼業界勿止步不前
【婚禮人情2022】2022下半年人情參考公價出爐　資深大妗姐: 金額有升無跌
11:32 2022/09/08
【婚禮人情2022】2022下半年人情參考公價出爐　資深大妗姐: 金額有升無跌
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
12:38 2022/09/15
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
【親子餐廳】麥當勞紅磡站變身Baby Shark主題餐廳　與郭富城聯手推開心樂園餐圖書
18:35 2022/09/23
【親子餐廳】麥當勞紅磡站變身Baby Shark主題餐廳　與郭富城聯手推開心樂園餐圖書
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
16:01 2022/09/25
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
兩大影帝梁朝偉郭富城鬥演技　《風再起時》代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片
18:03 2022/09/27
兩大影帝梁朝偉郭富城鬥演技　《風再起時》代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】蕭潮順促主辦方3方面檢討　盼業界勿止步不前
06:02 2022/08/25
【MIRROR演唱會】蕭潮順促主辦方3方面檢討　盼業界勿止步不前
【婚禮人情2022】2022下半年人情參考公價出爐　資深大妗姐: 金額有升無跌
11:32 2022/09/08
【婚禮人情2022】2022下半年人情參考公價出爐　資深大妗姐: 金額有升無跌
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
12:38 2022/09/15
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
郭富城 鄭秀文 家庭關係 洪嘉豪 魏浚笙 ANSONBEAN 雲浩影 廖子妤 李靖筠 珠寶

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
今日 12:42
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板