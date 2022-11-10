【內地升學】增至132內地院校參與免試招收港生計劃　2023年3月接受報名

▲ 下學年入學的內地高等院校文憑試收生計劃，增至132間院校參與。（資料圖片）

國家教育部公布2023/24學年內地高等院校「招收香港中學文憑考試學生計劃」（即文憑試收生計劃）安排，參與計劃院校數目增加至132間，分布內地21個省／直轄市及1個自治區，並接受2023年文憑試考生報名，2023年文憑試考生可免卻參與內地聯招試，有機會直接獲心儀院校錄取，教育局表示歡迎。

參與院校名單顯示，新增3間院校包括北京科技大學、北京交通大學及浙江傳媒學院；國際排名較高的名牌大學包括北京大學、清華大學及復旦大學亦有參與計劃。一如既往，文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，每間中學設8個名額。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面維持不變，即在文憑試中4個核心科目（即中文科、英文科、數學科及通識教育科）分數總和須為10分或以上，且每科分數不可低於2分。

有意參加下學年文憑試收生計劃的學生，可於2023年3月1日至31日期間，登入指定網站報名，然後於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生，須於4月30日前繳交報名費（港幣460元），各參與文憑試收生計劃的內地院校，隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2023年7月底公布錄取名單，並根據招生情況安排補錄。計劃詳情可瀏覽教育局網頁；教育局與國家教育部將於今年12月3至9日合辦「2023／24學年內地高等教育展（網上博覽）」，詳情稍後公布。

教育局表示，參與院校按文憑試成績擇優錄收生，免卻港生參與內地聯招試的需要，局方鼓勵香港學生透過計劃到內地升學，並會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，計劃資助額由2022／23學年起增加。

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責任編輯：馮琪雅