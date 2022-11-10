【醫療科技】「港怡智健康」手機應用程式推無接觸健康檢測　掃瞄臉部即可測心率等生命體徵

▲ 港怡醫院最近於應用程式推出無接觸健康檢測功能。（資料圖片）

港怡醫院與初創企業PanopticAI（全境智能有限公司）於今天簽署合作備忘錄，將PanopticAI研發的無接觸健康檢測技術應用於「港怡智健康」手機應用程式，讓用戶可監測其生命體徵數據作參考，從而提升其自我健康監察的意識，鼓勵他們參與管理其健康。

港怡醫院在2020年推出「港怡智健康」手機應用程式，提供一站式門診醫療服務，讓病人隨時隨地管理健康。港怡醫院最近於應用程式推出無接觸健康檢測功能，用戶只需以智能手機的相機鏡頭掃描臉部，便可隔着屏量測量心率、呼吸頻率、血氧飽和度、心率變異度、血壓等多項生命體徵數據。從捕捉人臉皮下血管的細微變化，便可量算出個人健康的有關資料。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，透過創新的人工智能健康監測技術，自我健康管理變得更簡單容易，大眾可隨時隨地監察自己的健康狀況，有需要時及早尋求適切治療。

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記者：黃穎津