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【耳朵健康】丹麥研究耳垂形態反映心臟健康 耳仔出現1個情況或係冠心病先兆

健康 19:04 2022/11/10

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ISTOCK圖片。

人的耳朵蘊藏很多信息，而且準確度很高，皆因眼口鼻靠醫美科技容易執，唯獨人的耳朵仍是「原形畢露」。耳朵的輪廓可透露一個人的脾性、情緒、身體狀態、腎氣，甚至壽命。中國文化中，以大耳垂、耳朵輪廓肥厚、圓潤光滑、沒縐褶為福壽雙全之相，有其根據，但耳朵卻往往是面龐上最容易被忽略的部分。我經常觀察人的耳朵，身體內部很多狀態都可由耳朵反映，最容易看到的，是耳垂形態和心臟健康的關係。

丹麥哥本哈根市心臟研究（The Copenhagen City Heart Study），向逾萬名受訪者進行了一項歷時35年的追蹤研究，於2014年在學術期刊《Circulation》發表文章《Visible Age-Related Signs and Risk of Ischemic Heart Disease in the General Population：A Prospective Cohort Study》，提及一些外在身體特徵可反映缺血性心臟病（Ischemic Heart Disease）之風險，而其中一項身體特徵是耳垂斜向縐褶（Diagonal Earlobe Crease），亦稱為法蘭克徵象（Frank's sign）。那是指耳垂上出現由耳珠下緣到耳朵邊緣，有45度角斜向肩部方向的縐褶。

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這結果與1991年芝加哥大學William Elliott教授發表的大型調查脗合，其研究發現，六成冠心病患者皆有耳垂斜向縐摺之特徵。

為何耳朵可反映心臟健康？有一說法是，心臟或心血管功能欠佳者，體內長期供血不足，膠原蛋白纖維會減少和萎縮，而由於耳垂在沒有軟骨和韌帶支持，這樣的長期慢性缺氧會造成組織萎縮，故逐漸形成一條斜切摺痕，而摺痕愈深愈明顯，代表體內的缺氧和組織萎縮狀況愈嚴重。

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撰文 : 利嘉敏

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