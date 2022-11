【耳朵健康】丹麥研究耳垂形態反映心臟健康 耳仔出現1個情況或係冠心病先兆

▲ ISTOCK圖片。

人的耳朵蘊藏很多信息,而且準確度很高,皆因眼口鼻靠醫美科技容易執,唯獨人的耳朵仍是「原形畢露」。耳朵的輪廓可透露一個人的脾性、情緒、身體狀態、腎氣,甚至壽命。中國文化中,以大耳垂、耳朵輪廓肥厚、圓潤光滑、沒縐褶為福壽雙全之相,有其根據,但耳朵卻往往是面龐上最容易被忽略的部分。我經常觀察人的耳朵,身體內部很多狀態都可由耳朵反映,最容易看到的,是耳垂形態和心臟健康的關係。

丹麥哥本哈根市心臟研究(The Copenhagen City Heart Study),向逾萬名受訪者進行了一項歷時35年的追蹤研究,於2014年在學術期刊《Circulation》發表文章《Visible Age-Related Signs and Risk of Ischemic Heart Disease in the General Population:A Prospective Cohort Study》,提及一些外在身體特徵可反映缺血性心臟病(Ischemic Heart Disease)之風險,而其中一項身體特徵是耳垂斜向縐褶(Diagonal Earlobe Crease),亦稱為法蘭克徵象(Frank's sign)。那是指耳垂上出現由耳珠下緣到耳朵邊緣,有45度角斜向肩部方向的縐褶。

這結果與1991年芝加哥大學William Elliott教授發表的大型調查脗合,其研究發現,六成冠心病患者皆有耳垂斜向縐摺之特徵。

為何耳朵可反映心臟健康?有一說法是,心臟或心血管功能欠佳者,體內長期供血不足,膠原蛋白纖維會減少和萎縮,而由於耳垂在沒有軟骨和韌帶支持,這樣的長期慢性缺氧會造成組織萎縮,故逐漸形成一條斜切摺痕,而摺痕愈深愈明顯,代表體內的缺氧和組織萎縮狀況愈嚴重。

