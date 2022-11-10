【余子明逝世】與子明叔合作《940950》　蔡思韵：永遠的爺爺願您安息

資深藝人余子明在今日（11月10日）離世，終年78歲。

在ViuTV電視劇《940950》與子明叔合演兩爺孫的蔡思韵，對前輩離世表難過，蔡思韵就此不幸消息回應傳媒稱：「永遠會記住子明叔的風趣幽默和敬業樂業的精神！非常榮幸在您最後的一部作品中與您合作。永遠的爺爺，願您安息！」