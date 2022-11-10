【余子明逝世】與子明叔合作《940950》 蔡思韵：永遠的爺爺願您安息 娛樂 19:43 2022/11/10 分享： 分享： 熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 資深藝人余子明在今日（11月10日）離世，終年78歲。 在ViuTV電視劇《940950》與子明叔合演兩爺孫的蔡思韵，對前輩離世表難過，蔡思韵就此不幸消息回應傳媒稱：「永遠會記住子明叔的風趣幽默和敬業樂業的精神！非常榮幸在您最後的一部作品中與您合作。永遠的爺爺，願您安息！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【綠葉王】資深藝人余子明逝世 終年78歲 今日 17:42 【綠葉王】資深藝人余子明逝世 終年78歲 【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB 《封神榜》演姜子牙成經典 今日 18:48 【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB 《封神榜》演姜子牙成經典 【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓 Sofiee感激：有人相信就夠【有片】 18:22 2022/03/09 【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓 Sofiee感激：有人相信就夠【有片】 你可能感興趣 【綠葉王】資深藝人余子明逝世 終年78歲 今日 17:42 【綠葉王】資深藝人余子明逝世 終年78歲 【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB 《封神榜》演姜子牙成經典 今日 18:48 【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB 《封神榜》演姜子牙成經典 【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓 Sofiee感激：有人相信就夠【有片】 18:22 2022/03/09 【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓 Sofiee感激：有人相信就夠【有片】 蔡思韵 電視劇 ViuTV