  • 25°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 20:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【余子明逝世】與子明叔合作《940950》　蔡思韵：永遠的爺爺願您安息

娛樂 19:43 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

資深藝人余子明在今日（11月10日）離世，終年78歲。

在ViuTV電視劇《940950》與子明叔合演兩爺孫的蔡思韵，對前輩離世表難過，蔡思韵就此不幸消息回應傳媒稱：「永遠會記住子明叔的風趣幽默和敬業樂業的精神！非常榮幸在您最後的一部作品中與您合作。永遠的爺爺，願您安息！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
今日 17:42
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典
今日 18:48
【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典
【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠【有片】
18:22 2022/03/09
【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠【有片】

你可能感興趣

【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
今日 17:42
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典
今日 18:48
【余子明逝世】子明叔遭冷待心淡離巢TVB　《封神榜》演姜子牙成經典
【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠【有片】
18:22 2022/03/09
【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠【有片】
蔡思韵 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
今日 12:42
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板