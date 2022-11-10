【大學科研】科大李家誠創科大樓料2025年竣工　葉玉如：盼成科大「生活實驗室」

▲ 科大李家誠創科大樓今日舉行動土儀式。（科大設計構想圖）

香港科技大學早前獲恒基兆業地產集團主席李家誠捐贈1.5億元，以支持科大創新和創業發展，科大以其命名的「李家誠創科大樓」於今日（10日）舉行動土儀式，新科研大樓樓高8層，預計於2025年第4季度竣工，設機械人、人工智能及數據科學等實驗室，新任科大校長葉玉如盼大樓成為科大的「生活實驗室」，為學生提供更多追尋夢想的空間，以及一個進行跨學科研究和把科技融入生活的平台。

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科大表示，李家誠創科大樓作為科大新地標，將為科學和工程的不同範疇提供急需的額外設施，助科大進一步推動其科研、業界合作和技術轉移活動。新大樓位近大學清水灣校園南面入口，樓高8層，提供約5,100平方米淨作業樓面面積，當中3,500平方米為機械人、人工智能、數據科學、可持續發展及健康科學等的實驗室。

大樓將為學生營造一個開放、具協作性和創新的學習環境，並為教職員提供跨學科和合作研究的機會。大樓天台亦會安裝太陽能板，以促進環境可持續發展。大樓亦設有行人天橋，連接李兆基校園和通往鄭裕彤樓的有蓋行人通道，方便穿梭科大校園。

科大指，新大樓採用開放式設計，配備共用的分組討論區以及功能空間，促進使用者互動和協作，另設展覽空間和工作坊等，以豐富學習體驗和支持聯合研究工作，形容大樓興建規劃與大學對教育和創新未來發展願景完美契合。

李家誠於動土儀式上表示，創新科技近年已成為香港、以至國家的重點發展方向，亦是香港未來經濟發展的主要動力，他十分榮幸能夠支持科大及其創科大樓項目，為不同研究、創業活動提供充足空間，讓同學盡情發揮他們的創新意念，培育更多業界精英，「希望大樓落成後，能成為大學與業界的合作交流平台，讓各式各樣的新思維開花結果，為香港創造更好的明天。」

科大校長葉玉如致辭表示，感謝李家誠對科大的信任，支持大學興建新大樓，期望大樓成為科大的「生活實驗室」，為年輕人提供更多追尋夢想的空間，以及一個進行跨學科研究和把科技融入生活的平台。她續說，科大未來將加強推動把基礎研究轉化為對社會具影響力的科技，並培育更多初創公司，以建立一個蓬勃的創科生態圈。

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責任編輯：馮琪雅