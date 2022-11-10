【上訴終院】海外同性婚姻不獲認可覆核被拒　岑子杰申終院上訴許可獲批

▲ 岑子杰就海外同性婚姻不獲認可，由終院上訴許可獲批。資料圖片

正就初選案被還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，早前不滿政府拒絕承認他與同性伴侶在美國的同性婚姻，先後入稟申司法覆核及提出上訴均被判敗訴。岑向上訴庭申請終院上訴許可，上訴庭今（10日）頒下判詞受理申請。

上訴人岑子杰，答辯人律政司司長。上訴庭於判詞指出，上訴人要求終院處理3項議題，包括同性婚姻被摒除於香港婚姻制度，有否違反人權法第22條及《基本法》 第25條；而香港法律不容同性婚姻，並未有於法律層面提供其他方案，例如民事結合，有否違反人權法下之法律平等及私隱權利；以及香港法律不認可海外同性婚姻，有否違反以上人權法及憲法條文。

上訴庭認為以上議題具重大及廣泛重要性，應交由終院處理，雖然上訴人提出之理據並非特別強，但上訴庭認為仍具合理爭辯之處，遂決定批出上訴許可申請。

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記者：林育慧