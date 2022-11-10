【聖誕JAL包機團返來了】疫後首包機直航北海道 探企鵝滑雪即睇團費【附行程】

▲ 東瀛遊與JAL合作推出疫後首個包機團。

東瀛遊與日本航空合作，於聖誕假期推出4個旅行團，包機直飛北海道札幌，包括參加札幌白色燈火ILLUNATION節、滑雪場玩雪等。

如果想欣賞層雲峽銀河流星瀑布靚景、參觀旭山動物園與零下41度冰之美術館，則參考以下兩個行程：

如想欣賞支笏湖靚景、登別火山硫磺谷奇景與企鵝巡遊，則參考以下兩個行程：

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，有很大一部分市民已長時間未有外遊，現時機位亦相當緊張，而以上行程屬疫情後首間旅行社包機旅行團，出發日期正值聖誕與新年假期，故對旅行團相當具信心，相信會大受市民歡迎。他預計旅行團約30人成團，一架包機可乘載約8至10個團。

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記者：黃穎津