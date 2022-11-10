【聖誕JAL包機團返來了】疫後首包機直航北海道 探企鵝滑雪即睇團費【附行程】
東瀛遊與日本航空合作，於聖誕假期推出4個旅行團，包機直飛北海道札幌，包括參加札幌白色燈火ILLUNATION節、滑雪場玩雪等。
如果想欣賞層雲峽銀河流星瀑布靚景、參觀旭山動物園與零下41度冰之美術館，則參考以下兩個行程：
日本航空直航北海道札幌、聖誕、第42屆札幌白色燈火 ILLUMATION節、美瑛青池、旭川、層雲峽、小樽運河、漫步小樽歐陸懷石典街、零下41度冰之美術館、狸小路、北廣島OUTLET購物城、滑雪場玩雪、只搬一次酒店、玩足5天之旅 （JSBF05）
出發日期：12月24日 （特辦一團）
團費： $12689 保證成行
即睇行程及報名： https://bit.ly/3DWnKy1
日本航空直航北海道札幌、新年、第42屆札幌白色燈火ILLUMATION節、美瑛青池、旭川、層雲峽、小樽運河、零下41度冰之美術館、男山酒造資料館、旭山動物園、狸小路、菓子王國溫泉泳池城、北廣島OUTLET購物城、滑雪場玩雪、玩足5天之旅 （JSBG05）
出發日期：12月29日 （特辦一團）
團費： $12899 保證成行
即睇行程及報名：https://bit.ly/3Uvk0dV
如想欣賞支笏湖靚景、登別火山硫磺谷奇景與企鵝巡遊，則參考以下兩個行程：
日本航空直航北海道札幌、聖誕新年、第42屆札幌白色燈火 ILLUMATION節、小樽、支笏湖靚景、北國優駿HORSE PARK、菓子王國溫泉泳池城、登別火山硫磺谷、企鵝巡遊趣緻城、登別伊達時代村、狸小路、北廣島OUTLET購物城、滑雪場玩雪、玩足5天之旅 （JSBA05）
出發日期：12月24、29日（特辦兩團）
團費: $11999+ 保證成行
即睇行程及報名: https://bit.ly/3DYJ8Tp
日本航空直航北海道札幌、聖誕新年、第42屆札幌白色燈火 ILLUMATION節、小樽、支笏湖靚景、北國優駿HORSE PARK、菓子王國溫泉泳池城、白之戀人朱古力趣緻城、登別火山硫磺谷、、伊達時代村、狸小路、北廣島OUTLET購物城、全程只搬一次酒店、滑雪場玩雪、玩足5天之旅 （JSBE05）
出發日期：12月24、29日（特辦兩團）
團費: $11999+ 保證成行
即睇行程及報名: https://bit.ly/3UrW0sf
東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，有很大一部分市民已長時間未有外遊，現時機位亦相當緊張，而以上行程屬疫情後首間旅行社包機旅行團，出發日期正值聖誕與新年假期，故對旅行團相當具信心，相信會大受市民歡迎。他預計旅行團約30人成團，一架包機可乘載約8至10個團。
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記者：黃穎津