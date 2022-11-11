【將軍澳交通】將藍隧道下月11日通車　區議員分析3大交通瓶頸位

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將藍隧道及將軍澳跨灣連接路落成有期，消息指政府已暫定於12月11日通車，屆時繁忙時間往來將軍澳和東九龍將可減省約20分鐘車程。運輸及物流局則指，工程已進入最後階段，會適時公布通車日期和詳情。

有區議員估算，新公路通車後，可為將軍澳隧道分流約3成車流，惟關注將藍隧道及跨灣連接路出入口會成為交通樽頸。

受疫情影響，將藍隧道落成日期受延誤，最新消息指，隧道有望12月11日與跨灣連接路同步通車，屆時繁忙時間往來將軍澳和東九龍將可減省約20分鐘車程；如由調景嶺體育館一帶駛至東隧，則有望省近9分鐘。

運輸及物流局就回覆指，將軍澳—藍田隧道以及將軍澳跨灣連接路的工程已踏入最後階段，2個項目預計於今年12月同步開通，政府會適時公布通車日期和詳情。公益金亦已落實於11月20日（星期日） 在將軍澳跨灣連接路舉行新界區百萬行，市民可以在這個將軍澳新地標正式啟用前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。

環保北區議員方國珊則期待隧道及跨灣連接路通車，相信有助改善區內交通擠塞問題。她解釋，將軍澳隧道早已超過7.85萬架次的設計流量，翻查運輸署記錄，去年11月將軍澳隧道平均每日有9.93萬架次車輛使用，比設計流量多出約27%。方國珊認為，新路通車後，可分流將軍澳出九龍的車輛，粗略估計有3成車流會改行將藍隧道，緩解將軍澳隧道塞車問題。

然而，新路開通亦有可能衍生其他交通問題，方國珊指出，將藍隧道東隧出口、環保大道環澳路交界路口、寶邑路寶順路交界十字路口均有機會因車流滙聚、等候交通燈號等原因，成為新的「塞車」瓶頸位。她建議政府在通車前要做好模擬計算，調節附近路口的交通燈號轉換時間，避免堵車問題擴大。

她又指，跨灣大橋的所在位置當風，車輛行駛期間或會晃動，影響駕駛安全，但相關部門仍未公布強風管制措施及封橋安排，建議政府及早公布，讓道路使用者有時間了解。立法會議員李世榮則擔心通車時駕駛者仍未熟悉綫路安排，容易行錯路及發生交通意外。

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記者：陳梓蔚