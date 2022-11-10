【打卡熱點】草間彌生為M+展覽特創作3大裝置　《南瓜》大堂迎客

▲ 草間彌生為M+展覽特創作3大裝置，《南瓜》大堂迎客。(馮漢柱攝)

草間彌生為今次於M+博物館舉行的特別展覽，特別創作3項大型裝置，其中《南瓜》（2022）更放置於地下大堂，供訪客免費自由「打卡」。

顧名思義，《南瓜》（2022）是兩個大型帶有黑色圓點圖案的黃色南瓜雕塑。南瓜是草間彌生最為人熟悉的題材之一，對她而言是南瓜一個格外獨特的生命體，雖然便宜但卻非常飽腹，平庸中具有蓬勃的生命力。

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草間彌生認為每個南瓜都有不同形態，背後代表着一個個不同的靈魂。就如同這套雕塑，兩個南瓜一個瘦長，一個扁平，就如一個精神抖擻的青年與一個慵懶的胖子互相對峙。

《神經的死亡》 為作品賦詩

位於B2潛空間的大型裝置《神經的死亡》（2022）則由M+委約創作，位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，只購買M+標準門票的參觀者，也可從大樓內的多個角度觀賞。這個網狀裝置作品參考生物突觸的聯繫，扣連「無限」的主題，同時代表「死亡」是重生的必經階段。

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有別於1976年版本的陰沉黑色圓點，這項作品色彩繽紛，更將草間彌生招牌「無限的網」化為立體作品，她更特意為這項作品賦詩一首——《致我死去的神經》。

《渴望天堂的愛》最大型沉浸式裝置作品

同樣位於B2層的《圓點執念——渴望天堂的愛》（2022）則是草間彌生歷來最大型的沉浸式裝置作品。此空間充滿草間的招牌波點圖案和反射鏡，天花板懸吊布滿白色波點的巨大氣球。

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步入展演空間深處，觀眾將到達一個鋪滿鏡面的立方體環境，空間似被無限擴大，一不留神便可能迷失其中。這件新作可對草間彌生「無限」和「積累」兩個核心概念帶來新角度，重複波點和鏡面對照，令訪客如同置身無限空間，令他們感到自己被消融到宇宙之中。

M+博物館開幕一周年首個特別展覽「草間彌生︰一九四五年至今」將於本周六(12日)開幕。展覽將按時序及主題展出日本藝術家草間彌生203件作品，發掘她70多年來超凡絢爛的藝術之路，見證藝術連繫人心、治癒心靈的力量。

展期至明年5月14日，標準票每張240元，M+副總監及總策展人鄭道鍊有信心展覽質素「對得起價錢」，預期6個月展期將迎來6位數字訪客。

記者 黃穎津

