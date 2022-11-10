【醫療事件】公院醫生疑不正當向家人處方受管制藥物　涉事醫生已被停職

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北區醫院今日（10日）公布1宗懷疑不恰當處方藥物事件。院方11月8日接獲急症科報告，懷疑有醫生未有按照正常診症程序，向家人處方受管制藥物。院方高度重視事件，隨即展開詳細調查。

醫院翻查紀錄顯示，事件涉及一名急症科醫生，懷疑過去一段時間多次向數名病人處方包括2款受《危險藥物條例》管制的藥物，有關藥物的劑量及處方日數均出現不尋常紀錄，而該數名病人相信是醫生的家人。

醫院已即時暫停有關醫生的臨床職務，有關醫生正在休假。醫院已向醫管局總辦事處報告事件，亦已報警，醫院會積極配合警方的調查。事件中，沒有其他病人受影響，亦沒有影響病人服務。

醫管局總辦事處在接獲北區醫院的報告後，已成立委員會檢視有關事件，以確保現有機制能有效監督及管理公立醫院處方藥物的程序。醫管局非常重視醫護人員的專業操守，如發現事件中有任何不恰當的行為，必定會嚴肅跟進。

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責任編輯：陳梓蔚