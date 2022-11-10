【食物安全】英國進口大豆卵磷脂未標明含花生　食安中心籲過敏者勿食用

▲ 英國進口大豆卵磷脂未標明含花生，食安中心籲過敏者勿食用。（資料圖片）

食安中心今日（10日）表示，一款進口大豆卵磷脂產品可能含有可引致過敏的花生，但未有在產品標籤上標明。中心呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止出售有關產品。

產品詳情如下：

產品名稱：超級大豆卵磷脂1325毫克

品牌：Holland & Barrett

產地：英國

進口商：A.S Watson Retail (HK) Limited

批次：所有批次

中心發言人指，中心接獲情報，指上述產品所使用的材料可能含有可引致過敏的花生，但未有在產品的標籤上標明。中心已隨即聯絡上述本地進口商跟進，該進口商已將受影響產品停售及下架，並已展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線 2608 8383。

發言人續指，花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。

發言人呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

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記者：黃穎津