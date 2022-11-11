【學生自殺】港大同學會書院14歲女生校內墮樓後不治 校方：已啟動危機處理小組跟進
14歲女生今（11日）凌晨於香港仔港大同學會書院校內墮樓，送院搶救不治。港大同學會書院說，已即時啟動危機處理小組跟進事件，又發通告向家長交待事件，並提醒注意學童情緒及行為。
事發在香港仔南風道港大同學會書院，警方今日凌晨3時41分接報，指發現一名14歲女生倒臥於操場。警員接報到場，女生昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信女生從上址一走廊墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
港大同學會書院下午發聲明指，
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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記者：黃悅晴、余思嵐