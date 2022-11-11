【學生自殺】港大同學會書院14歲女生校內墮樓後不治　校方：已啟動危機處理小組跟進

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14歲女生今（11日）凌晨於香港仔港大同學會書院校內墮樓，送院搶救不治。港大同學會書院說，已即時啟動危機處理小組跟進事件，又發通告向家長交待事件，並提醒注意學童情緒及行為。

事發在香港仔南風道港大同學會書院，警方今日凌晨3時41分接報，指發現一名14歲女生倒臥於操場。警員接報到場，女生昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信女生從上址一走廊墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

港大同學會書院下午發聲明指， 校方對事件深感難過，對家人致以深切慰問。校方指， 今早已即時啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家，為有需要的學生和老師提供輔導及支援，協助渡過哀傷；校長亦於早上即時通知所有家長，發放通告交待事件及學校的跟進工作，並提醒家長注意學童的情緒及行為。

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：黃悅晴、余思嵐