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【環球逃亡潮】傳曾比特不滿被「放養」萌去意　環球唱片繼Jace後再有歌手離巢？

娛樂 10:24 2022/11/11

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環球唱片傳出再有歌手流失。繼早前陳慧嫻與Gin Lee（李幸倪）約滿轉會英皇後，近日又指本受力捧的Jace（陳凱詠）與公司理念不同被公司「雪藏」，並於明年約滿後將會離巢。

今日有報導指，主力中國市場發展的曾比特（Mike）因不滿被「放養」，在內地工作未獲安排助理，所有事情都需要由他親自洽談，讓他感到心灰意冷，萌生去意。

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曾比特去年簽約環球唱片正式出道成歌手，推出多首大熱情歌，更於今年初開始進攻內地市場，先於TVB與內地合作的音樂節目《聲生不息》試水溫，繼而進攻內地綜藝節目《披荊斬棘》，看似甚得公司寵幸，但原來背後有不為人知的辛酸。

【環球逃亡潮】傳陳凱詠約滿離巢被打入冷宮　AGA穩坐一姐之位成最後勝利者

今日有報導指，獲派北上工作的曾比特，只得一名助理隨行，錄影節目《披荊斬棘》期間，更被公司抽起助理，所有事務都需要由他本人出面洽談，連節宣傳影片都要由他親自操刀拍攝。

雖然曾比特曾向公司反映並表示不滿，但環球唱片未有理會，令他心灰意冷、去意萌生，不過他去年才跟環球簽約3年，未知會否步師姐Jace後塵，被放入「雪櫃」等待滿約離開。

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環球問題多多

環球唱片於今年初就著歌曲上榜及獎項問題，公開與商業電台鬧不和，昨日（10日）舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮記者會」亦未有派任何歌手現身。

【叱咤樂壇】傳環球唱片與903鬧不和　旗下歌手全缺席叱咤樂壇頒獎典禮記者會

除了對外的問題，公司內部亦不時傳出糾紛，早前旗下歌手Jace傳出被「雪藏」一事，環球未有否認事件，更出聲明直認雙方理念不一，只能待Jace明年滿約後離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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