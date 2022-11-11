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【復常之路】梁柏賢：放寬疫苗通查核處所視限制性0+0措施　倡已打針入境者全面用快測代替

社會 10:17 2022/11/11

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(資料圖片)

政府將顧客一般會配戴口罩的處所內，主動查核「疫苗通行證」的要求，改為被動查核，例如遊戲機中心、髮型屋、公營街市等，都不用主動查核「疫苗通行證」，進入場所時只需掃描「安心出行」。至於主動查核的場所，包括餐飲處所、酒吧酒館、健身中心、公眾溜冰場、電影院、美容院、夜總會、卡拉OK、體育場所、公海遊等。詳情即看【下一頁】

前醫管局行政總裁梁柏賢今日（11日）在社交平台表示，從另一角度可看作是「限制性的0+0」措施，既然已取消入境檢疫隔離政策，但政府仍拒絕承認已開始執行0+0，內裏原因難以理解。

不過他認為現實歸現實，用「香港復常0+0」作為說好香港的宣傳口號，簡單而明確，有助向國際清晰說明香港已全面開展復常，減少誤解0+3是需要三天隔離，促進國際往來，回復經濟動力。而對已完成接種疫苗或曾感染而康復的入境人士，應取消核酸檢測，全面用快速檢測代替。


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責任編輯：余思嵐

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