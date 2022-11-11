【英勇外傭】見烘乾風機起火即抱走兩少主　英勇印傭折返屋內撲滅救港爸一家

▲ 英勇印傭拎起起火的烘乾風機到走廊撲滅，救僱主一家。

好外傭難求，而願意冒生命危險救保護少主，更是難得。有港爸在社交平台發帖指，近日家中的烘乾風機突然起火，印傭姐姐疏散兩名少主後，折返現場徒手拿起著火的烘乾風機掉到走廊，再以濕毛巾撲滅，成功阻止火勢蔓延，令僱主十分感動，更嘆道「危難見真情」！

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港爸在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，他表示，家中的烘乾風機突然著火，工人姐姐即時把兩名少主抱到後樓梯，然後奮不顧身地折返現場，移開雜物，阻止火勢蔓延。其後更徒手把著火的烘乾風機丟出走廊，再以濕毛巾撲滅。

點先可以頒英勇勳章俾姐姐？我當時唔在場，睇返cam，自問自己做唔到。

▲ 港爸表示，姐姐先後4次折返屋內滅火。（港爸提供）

港爸接受TOPick查詢時表示，2名小朋友均是小學生，事發時，家中只有工人姐姐和2名小朋友。事發後已為姐姐作檢查，雙手沒有損傷或水泡。他感恩姐姐在他們一家需要時挺身而出，

睇返片，真係覺得她真心愛我地！危難見真情！

對於姐姐的英勇行為，港爸表示，第一時間已封了大利是，之後亦會加人工和給予對方多些假期，以報答對方。

▲ 姐姐徒手拎起火球。（港爸提供）

帖文引起大批網民熱論，很多人大讚姐姐反應快及勇敢，更笑問「姐姐喺鄉下係消防員嚟架？」另有不少網民亦查問起火原因及電器牌子，港爸表示，涉究的烘乾風機是淘寶貨，他見產品照片及介紹短片與本港的購物網站相同，顏色和配件亦一樣，惟在港購買要$319，而淘寶只售88人民幣，以為買得過，但現在知錯，直呼「我以後唔敢了」。網民亦紛紛回應，電器要買大牌子才有保證，安全好緊要。

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責任編輯︰林愛娜