【余子明逝世】子明叔馮素雲鶼鰈情深50年　常被誤會娶家姐馮素波

▲ 余子明與馮素波妹妹馮素雲相愛50年，但至今仍不時有人搞錯子明叔與馮素波是一對。

資深藝人「綠葉王」余子明昨日（11月10日）病逝，終年78歲，子明叔的兒子天佑在社交平台宣布爸爸死訊。子明叔今年初在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱、左邊身癱瘓，經醫生診斷後證實為缺血性中風。太太馮素雲與兒子天佑一直在家照顧他，並於今年4月簡單慶祝結婚50周年。

最新影片推介︰

子明叔自中風後已不再出席公開場合，一直留在家中休養。至今年4月，天佑在社交平台分享父母切蛋糕慶祝金婚的家庭照及父母頂嘴對話，坐輪椅的子明叔多謝太太照顧他50年，太太沒好氣道︰「係忍咗你50年呀！」簡單對話也非常窩心。

▲ 天佑昨日宣布爸爸病逝。（IG圖片）

太太馮素雲是馮素波妹妹，自小愛唱歌的余子明曾透露，於1960年代末與馮素波到印尼登台演出時認識到其妹妹，兩人墮入愛河，並於1972年4月結婚，婚後誕下兩子一女。近年子明叔迎來了外孫女，三代同堂。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

被誤會娶馮素波印錯喜帖

由於馮素雲與家姐馮素波的樣貌相似，結婚時引起不少人誤會他印錯喜帖，以為他娶馮素波，甚至打電話責罵他連老婆名都印錯。他曾笑言，至今仍有很多人誤會他和馮素波才是一對。連馮素波也提及過，過去與妹夫在TVB工作時，都要經常向同事解釋，其實余子明是她的妹夫。

余子明媽媽對新抱亦有讚無彈，余子明曾指當年為媽媽擺壽酒時，仍是女友身分的馮素雲送上一盒人參做禮物，氹得余媽媽相當歡喜，余媽媽更大讚她有教養，催促他們盡快結婚。而婚後馮素雲也成為好太太，打理好家頭細務。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳