【國際乳癌關注月】第4期又如何 ?  樂天乳癌患者不當自己是病人   照樣享受人生 

10月是「國際乳癌關注月」,乳癌為香港女性最常患上的癌症,平均每14名女性於75歲之前,便有1位有機會患上乳癌,是亞洲中發病率最高的地區之一。1,2有見及此,早前以女性話題為主的網上節目《絲打圍爐》便邀請了乳癌患者Winnie及臨床腫瘤科專科陳方婷醫生,與兩位主持楊詩敏(蝦頭)和連詩雅(Shiga)一起傾談「女人最怕」的乳癌話題。

蝦頭感激Shiga 提醒上了年紀 要定期做乳房檢查

節目中,Shiga 透露因有親人患上乳癌,故25歲開始已有定期做乳房檢查的習慣。蝦頭稱Shiga 曾提醒她已 「上咗年紀」,要注重身體,更加需留意一些婦科疾病。陳醫生建議45歲以上之女士應每年進行乳房X光造影檢查,3 以便及早發現乳癌,接受治療。

但是,Winnie 於上年確診時,已經是 HER2 型第4期乳癌,即是坊間所謂的晚期。4 她在節目中分享自己的抗癌心路歷程,「我唔當自己係病人,照樣食,照樣玩。嗰病既然搵到我,唯有勇敢去面對。」陳醫生指,HER2型乳癌作為第二常見的乳癌類別,一向被視為較「惡」,因為腫瘤生長速度快及治療後復發率高。5–7

▲ 充滿正能量的Winnie

Winnie 樂觀積極面對 癌症指數跌到0

節目中,Winnie 提及近況 「我最近測出嚟既癌症指數下降至0(經腫瘤標誌物測試得出的癌症指數下降代表現時接受的治療有效8),依家嘅生活同普通人一樣,正常返工,正常生活。」她的治療反應良好,除了確診初期有一個長休假,後來病情穩定後,已重回以前的工作崗位,不過Winnie仍然需要每三個星期到治療中心接受標靶治療。

Winnie憶述最初發現乳癌的經過,「沖涼嘅時候,發覺乳房某小部份嘅肌肉凹咗,冇諗過係呢個病。」經醫生檢查後,最終確診乳癌第四期。她慶幸公司保險覆蓋了大部分醫療開支,而治療亦沒有造成身體太大的不適,讓她在患病過程少了憂慮。

Winnie 在飲食上並沒有特別戒口,除了未煮熟的海鮮肉類,她會盡情吃自己想吃的食物。而對朋友的各種活動邀約,亦來者不拒。對於家庭,Winnie 一向習慣作家人最大後盾,他們遇上任何問題都會詢問她的意見。但患病後,她慢慢放手,子女變得更獨立的同時,肩上的重擔亦可以放下。

一場大病,本來是一個噩耗,但Winnie以既來之則安之的態度去面對,沒有讓癌症為自己的生活輕易畫上句號。

醫人又醫心 鼓勵患者以正向心態接受治療

陳醫生非常欣賞Winnie 正面積極的抗癌心態,同時鼓勵乳癌患者不要輕易放棄,因為現在有很多治療對付不同種類的乳癌,存活率已比以前提升。9,10

最近,陳醫生一位好友的妹妹亦患上乳癌,她一開始打算切除乳房一了百了。在陳醫生的解釋下,好友的妹妹接受了保存乳房的方案,經治療後腫瘤更消失了。陳醫生續指,除了切除乳房外,患者依然有其他治療選項。9 主持人認為陳醫生抱著「醫人又醫心」的宗旨,與患者共同選擇合適的治療方案實在令人敬佩,鼓勵同路人以正面的心態接受治療,改寫自己的乳癌故事。

ADC 生物導彈 猶如《明日戰記》情節

陳醫生繼續分享道,其實現時有很多乳癌的治療方法,包括乳房切除手術、放射治療、化療、荷爾蒙治療、標靶治療及免疫治療等。9 其中一種漸趨成熟的標靶治療 ──「抗體藥物複合體」 (antibody drug conjugate,ADC),可有效針對性消滅癌細胞。11,12 ADC又被稱作為「生物導彈」,基本原理是將如導彈一樣能瞄準目標之單株抗體 (monoclonal antibody),將其和化療藥物結合為一體 ,當單株抗體鎖定癌細胞後,便釋出藥物殺死癌細胞。11,13 陳醫生解釋「ADC原理有啲似戰場上嘅步兵帶住幾個手榴彈潛入敵方陣地,到達後再於重要據守點釋放手榴彈,將敵人一舉殲滅。」蝦頭聞言立刻問醫生「咁係咪即係好似《明日戰記》咁?」。因為,明日戰記當中有一幕是飾演空戰部隊指揮官的劉青雲潛入敵方陣地後,然後向外星植物投擲「基因子彈」,所以與ADC 有異曲同工之妙。

觀看《絲打圍爐Secret talk: 改寫我的乳癌故事》全片:

▲ 陳方婷醫生分享友人患上乳癌的故事

▼ 點擊圖片放大 +2

備註 : 醫生會根據患者的病情及意願,與患者商討最適合的治療方案。14 建議女性定期接受乳房檢查,有助盡早發現乳癌。15 如有疑問,記得向醫生諮詢專業意見。

了解更多乳癌資訊:

Her2Story 改寫我的乳癌故事

Facebook Page: www.facebook.com/Her2Story

Website: her2story.hk

