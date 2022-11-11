  • 26°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【階級觀念】讀名校好朋友在酒店開生日會 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請

健康 11:07 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

基層女童向媽媽哭訴不獲邀請出席生日會。

她是低下階層，任職文員。得老闆襄助，讓女兒升讀了一所頗有名的小學，而那兒的學生大多來自中上階層。

近日女兒的班主任約見，說孩子的成績算過得去，只是英文科才剛及格，要父母在家中多些指導，或多跟她以英語交談，又或許替她找個英語補習老師。

雖然有能力讓孩子讀上有名小學，但並不代表她有能力跟女兒用英語交談，更不代表她有能力替女兒請個英語補習老師。她只能暫且把女兒送到社區補習中心去，那兒以跟進功課而非補習英語為主，但也沒有辦法。

最新影片推介：

近日，女兒向她哭訴，說她的好朋友要開生日會，請了10人參加卻沒有請她。生日女孩的爸爸是律師，而他們為孩子選了在酒店開生日會，更說到時會有魔術表演和有小丑拉氣球，令沒份參加的她大失所望。

小女孩不明白朋友父母要在大酒店替孩子大搞生日會，要邀請與自己同一階層的家長帶孩子前來參加，才沒有把她算上，即使那個是女兒在班上最要好的朋友。可她只能跟孩子解釋，因為疫情關係，同學的父母不能請太多人出席，要她體諒別人。

孩子天真，依然能做好朋友，希望二人長大後仍是好朋友，沒有階級觀念。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

全文刊於《晴報》，原題為孩子友誼純真 沒有階級觀念

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

相關文章

【育兒心得】未足一歲兒子未識走路 媽媽苦惱： 佢會唔會發展有問題？
17:11 2022/11/03
【育兒心得】未足一歲兒子未識走路 媽媽苦惱： 佢會唔會發展有問題？
【天王親子】黎明罕談理財育兒心得　Leon日常生活中教孩子學習
17:38 2022/11/03
【天王親子】黎明罕談理財育兒心得　Leon日常生活中教孩子學習
【育兒心得】罵孩子的用語包羅萬有 天下媽媽都該戒絕的對白
10:13 2022/11/07
【育兒心得】罵孩子的用語包羅萬有 天下媽媽都該戒絕的對白

你可能感興趣

【育兒心得】未足一歲兒子未識走路 媽媽苦惱： 佢會唔會發展有問題？
17:11 2022/11/03
【育兒心得】未足一歲兒子未識走路 媽媽苦惱： 佢會唔會發展有問題？
【天王親子】黎明罕談理財育兒心得　Leon日常生活中教孩子學習
17:38 2022/11/03
【天王親子】黎明罕談理財育兒心得　Leon日常生活中教孩子學習
【育兒心得】罵孩子的用語包羅萬有 天下媽媽都該戒絕的對白
10:13 2022/11/07
【育兒心得】罵孩子的用語包羅萬有 天下媽媽都該戒絕的對白
夫妻之道 家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲