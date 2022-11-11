【階級觀念】讀名校好朋友在酒店開生日會 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請

▲ 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請出席生日會。

她是低下階層，任職文員。得老闆襄助，讓女兒升讀了一所頗有名的小學，而那兒的學生大多來自中上階層。

近日女兒的班主任約見，說孩子的成績算過得去，只是英文科才剛及格，要父母在家中多些指導，或多跟她以英語交談，又或許替她找個英語補習老師。

雖然有能力讓孩子讀上有名小學，但並不代表她有能力跟女兒用英語交談，更不代表她有能力替女兒請個英語補習老師。她只能暫且把女兒送到社區補習中心去，那兒以跟進功課而非補習英語為主，但也沒有辦法。

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近日，女兒向她哭訴，說她的好朋友要開生日會，請了10人參加卻沒有請她。生日女孩的爸爸是律師，而他們為孩子選了在酒店開生日會，更說到時會有魔術表演和有小丑拉氣球，令沒份參加的她大失所望。

小女孩不明白朋友父母要在大酒店替孩子大搞生日會，要邀請與自己同一階層的家長帶孩子前來參加，才沒有把她算上，即使那個是女兒在班上最要好的朋友。可她只能跟孩子解釋，因為疫情關係，同學的父母不能請太多人出席，要她體諒別人。

孩子天真，依然能做好朋友，希望二人長大後仍是好朋友，沒有階級觀念。

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全文刊於《晴報》，原題為孩子友誼純真 沒有階級觀念