【下流上車族】林敏驄加戲炮製派「催淚彈」　孖江美儀展現喊功令觀眾淚崩

▲ 聰哥加美儀的演技冇得輸！

TVB台慶劇《下流上車族》今晚（11月11日）將會播出大結局，昨晚（11月10日）堪稱眼淚放題，感人爆喊位一浪接一浪。

劇集開首由飾演蔓蔓的羅毓儀（Yuki）上演崩潰式喊戲掀起序幕，劇情講述蔓蔓目擊爸爸志明（林敏驄飾）疑有外遇後大受打擊，情緒爆發邊哭邊跑回家，並攬着媽媽（江美儀飾）及家姐芊芊（郭柏妍飾）哭個不停：「爹哋唔要我哋喇……」

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向鮑姐請教 感激美儀信任

Yuki這場戲表現相當投入，更激動到面都紅晒，Yuki受訪時透露事前原來有向影后鮑起靜請教：「因為無經歷過呢樣嘢，所以拿捏唔到個情緒應該去到邊，鮑姐就幫我分析話蔓蔓比較小朋友，遇到呢種情況會感受比較大，所以會喊得比較勁，聽完鮑姐講再加埋自己想像，就代入到個角色。」

Yuki續指該場戲前後拍了共兩Take，並特別感激「媽咪」江美儀信任：「第一Take其實都喊到，但媽咪睇完Playback後覺得我可以喊得再入肉啲，之後就叫導演畀多次機會我。其實本身自己睇完都覺得爭咁啲，但始終自己係新人唔夠膽要求嚟多Take，亦都唔敢保證會唔會做得更好，好多謝美儀姐相信我做得到，覺得好感動。」

▲ Yuki再晒崩潰式喊功，原來佢事前請教咗鮑姐點演呢場戲。

驄哥特意加戲 營造催淚畫面

來到劇集尾聲，驄哥再度攻陷觀眾「淚點」！劇情講到受盡傷害的雯慧（江美儀飾）向志明提出離婚，志明遂陷入後悔輪迴，一邊看一家人的相片一邊爆喊；失去家人的志明更幻想一家四口重聚的畫面，四人相擁而泣煞是感人，但鏡頭一轉只剩下志明獨自躺在梳化落淚，突顯出志明的孤獨。

驄哥受訪時透露這場戲是自己提議加：「本來場戲係得我一個喊，之後我覺得兩個女啲演技都開始成熟，可以喊得出喇喎，加上大家相處咗幾個月，有咗感情基礎，所以搵埋佢哋同美儀姐一齊演，大家拍呢場時都喊晒，美儀都喊到收唔到聲，感覺非常好。」

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另外，驄哥於社交網上載當日花絮照，並透露試Take時已淚如雨下，四人更相擁哭了8分鐘，他留言：「1st take已經是相當滿意達標，稍作休息，看看playback，閒話家常，說說笑，大伙吃著美儀煮來的雞翼，休息十分鐘，再來一take，一揮而就，工作本來就應該是這樣。」

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孖美儀派洋蔥 驄哥拋感人金句

今晚大結局最大睇頭，當然是陷入離婚邊緣的車氏夫婦如何大團圓結局，驄哥更會大拋「感人Bite」：「我哋加埋幾多歲喇？唔通仲可以有轟轟烈烈嘅愛情？只希望呢個家齊齊整整，可以同你細水長流。」驄哥和美儀姐更會再度聯手大派洋蔥！

另邊廂高榮（丁子朗飾）不堪外母雯慧的高壓政策，忍不住向志明訴苦，豈料被芊芊無意聽到，芊芊為了媽媽忍痛與高榮分開，令新婚的二人陷入離婚邊緣，最終二人到底能否和好如初？

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