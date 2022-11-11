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【樂活so much】曾被醫生告知「滿肚屎」　台女星外出不多吃+隨身帶內褲

娛樂 12:31 2022/11/11

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台灣女星蘿莉塔透露患有「疝氣」，分享如何將腸子推回體內。

台灣女星蘿莉塔最近於當地綜藝節目《樂活so much》大談其健康狀況，蘿莉塔指「腸子經常掉出來」，需要擠壓身體將腸子推回去。

蘿莉塔又稱她需要隨身帶備內褲，以助腸子推回體內。

【橫膈疝氣】男子搬重物用力過猛腹痛難忍　橫膈膜破裂2米小腸塞進胸腔險喪命

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患有「疝氣」

蘿莉塔於節目中透露她患有「疝氣」：「我在外面跟朋友吃飯，吃太多腸子就會掉下來！」

原來，男女亦有機會患上「疝氣」，而蘿莉塔則自小便患有此病，且曾為此做過兩次開刀手術，可惜舊病復發，因而亦會受此病困惑。

內地初生BB肚脹患臍疝氣 　父用刀片幫孩子放氣漏出50cm小腸

最新影片：

內褲跟身

蘿莉塔表示會隨身攜帶一條細碼內褲，每當腸子掉出來時便立即穿上，然後將腳縮至椅子上，讓身體變成一團再用力擠壓，便能成功將腸子推回體內。

患有「疝氣」為蘿莉塔帶來不便，她會於半夜時分因便秘肚痛而需送往急症室治療，令她大感無奈。外形瘦削的蘿莉塔坦言：「明明沒有吃很多，體重卻多2公斤，根本不敢吃太多東西！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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