【TVB台慶】曾志偉出招用天王搶收視？　傳郭富城勁舞賀大台55周年

TVB《萬千星輝賀台慶》將於本月19日舉行，除了小生花旦各以最型最靚姿態登場，適逢今年是55周年，有傳總經理（節目內容營運）曾志偉碌盡人情卡，邀請了四大天王當中的一人擔任表演嘉賓，誓要令到今年台慶更為矚目！

有指郭富城已答允擔任今年TVB台慶的表演嘉賓，事成的話四大天王郭富城、張學友、黎明、劉德華近年先後亮相TVB的節目！

最新影片推介：

舞台王者賀台慶？

如郭富城真的會亮相TVB台慶的話，似乎也是以招牌勁歌熱舞打頭陣或是壓軸登場，或者會被安排帶領被TVB力捧的《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）同台演出？

去年TVB台慶的表演嘉賓同樣是「舞林中人」，由草蜢唱出多首金曲，如《忘情森巴舞》、《熱力節拍Wou Bom Ba》，草蜢三子接受TOPick訪問時，蔡一傑笑言：「再返來TVB好親切，對上次是多年前跟Do姐在台慶唱《忘情森巴舞》，今次再回來，見到好多朋友、演員、歌手，好開心。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

天王接連亮相TVB

TVB似乎為搶收視，每次大騷不惜邀請重量級嘉賓登場，天王黎明在今年9月舉行的《2022香港小姐競選決賽》中段出場。黎明乘坐飛機出場，十分具氣勢，他唱新歌《一生幸福》，並由19位候選佳麗為他伴舞。不過黎明只獻唱一首歌，貴為「金句王」的他未有講任何說話，大約只出場3分鐘。

而2021年9月舉行的《2021香港小姐競選決賽》，是張學友相隔20年再於港姐競選表演，他先獨唱經典金曲《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》，之後再跟Gin Lee合唱《日出時讓街燈安睡》。

劉德華則亮相TVB與香港電台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》主持揭幕儀式，更率領一眾年輕歌手合唱《如果有一天》。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R