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【瑞士研究】發現「後備神經」　受損脊脊髓或可再生9位癱瘓者恢復行走

醫生診症室 11:37 2022/11/11

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瑞士有研究發現「後備神經」，受損脊脊髓或可再生。

癱瘓病人或者不久將來便可以恢復行動能力。瑞士有研究發現脊髓原來有一組後備的神經元，一經刺激便可協助神經元重組，有機會助癱瘓患者重獲一定行動能力。在一批志願測試者之中，有9位癱瘓病人亦證實情況有所好轉，即使關閉電極刺激，雙腳活動能力也沒消失。

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根據外媒報導，瑞士洛桑聯邦理工學院其中一項重點研究，是透過在癱瘓病人的脊椎骨植入電極裝置，利用小電流刺激，刺激脊髓神經，模擬大腦的訊號，令雙腳可以小量活動。

另一方面，經過多年的實驗之後。科學家們還在9位癱瘓的志願參與測試者之中發現，即使在電刺激關閉後，他們仍然可以行走，雙腳活動能力也沒消失。研究人員隨後更勾畫出9位病人的脊髓神經地圖，標示所有受刺激的神經元，發現這些神經元與一種名叫「Vsx2」 的基因有關。有趣的是，Vsx2神經元在普通健康人的行走通常不重要；但這些神經元對於重組神經纖維，即對癱瘓病人而言，卻在受傷後修復運動功能起有關鍵作用。

學者指，下一步是研究針對性刺激這組後備神經元，可能令受損脊髓進一步再生，令癱瘓病人邁向真正康復。

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責任編輯：羅嘉欣

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