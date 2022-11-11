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【復常之路】江玉歡稱見不到政府放寬措施邏輯　質疑無助市民生活復常

社會 10:55 2022/11/11

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（資料圖片）

政府下周四（17日）放寬部份社交距離措施（詳情即看【下一頁】），立法會議員江玉歡今早（11日）在電台節目表示，認為放寬不足，亦有機會製造混亂，質疑這些放寬對市民生活復常及社會經濟的幫助。她也提到，如現時仍是公共衞生緊急事態，但當局又可以就不同盛事推出不同寬鬆標準，會令市民不明白。

立法會議員江玉歡今早在電台節目《千禧年代》表示，高興政府每兩星期放寬部份社交距離措施，但認為今次放寬並不足夠，又考慮到處所眾多，市民去不同地方或進行不同活動，有不同限制，或會製造混亂。

她質疑這些放寬對市民生活復常及社會經濟的幫助，「我有啲質疑，係咪咁大幫助。」她又表示，即使今次放寬有個列表，相信也未必能看到當中的邏輯，認要審視政策是否有不協調的地方。

就香港現時是否仍屬公共衞生緊急事態的問題，江玉歡表示，據599章，決定現時是否公共衞生緊急事態，最大標準應是有關疾病或流行病是否很有可能導致大量人口死亡或嚴重殘疾。她指出，現時疫情與今年初有大分別，「而家都係公共衞生緊急事態，咁今年1、2月係咩事態?唔通叫非常緊急事態?」認為政府應就此作澄清。她最後補充，若然現時屬公共衞生緊急事態，但當局卻在每次盛事都有寬鬆標準，會令市民感不解。

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責任編輯：江麗盈

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