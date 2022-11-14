【人生百態】公共交通上人生百態睡覺滑手機 最令人佩服的是女生一個行為

▲ 公共交通上的人生百態。

自己的工作不是朝九晚五打工仔，外出也盡量避免上下班繁忙時間，一來怕人多，二來也怕塞車，偶爾迫不得已要在上班時段搭公共交通工具，我最愛在車上看人生百態。

坐巴士的話，旁邊那個乘客，總是睡得死，好像一晚都沒有睡過一樣，巴士的座位就如同他的床，我心裏總忖度到底這位人兄，是要通宵打機還是要打兩份工，導致那麼疲倦？有趣的是，那管他睡得多麼香甜，頭也快掉到椅子下，手中的電話仍是握得那麼緊。

除了睡覺，很多人都是在滑手機，或者在煲劇，爭取每一分秒。不止一次在巴士上，見到有人突然發現要下車，像豹子一樣衝到下層，身手敏捷。

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最讓我佩服的是在巴士、地鐵和小巴內化粧的女生。她們好像趕到最後一秒才出門，索性在車上執正自己的眼耳口鼻。塗粉底畫眉是小菜一碟，經常見到有人在畫眼綫或塗睫毛液，看得我觸目驚心，車子一個剎停，眼綫筆不就直插入眼嗎？

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全文刊於《經濟日報》，原題為在公共交通上看人