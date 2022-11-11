【科大校歌】科大創作首支校歌　公開徵集作品將由音樂人及師生等持分者評審

▲ （科大網站）

香港科技大學為創作校歌進行作品徵集，作品一經採納將成為代表科大之官方校歌，並將在不同場合，如大學畢業典禮、比賽及其他相關活動中奏唱、播放和使用。

據科大網站資料，徵集於今年底截上，任何人均可提交作品，可由一人或多人共同創作，提交的作品可以三種形式提交，包括旋律、歌詞或完整音樂作品（包括旋律及歌詞）。

所有參加作品將由評審委員會進行評審，委員會成員包括來自業界的專業音樂人及主要持份者，包括學生、校友、科大現任及前任教職員、學術人員、科大校董會及科大顧問委員會成員、以及科大認為合適的其他人士。評審準則包括但不限於旋律、編曲、原創性、主題和意義等。

評審委員會將向科大校歌工作組提交評審結果及作出建議，再由該工作組向科大校董會作出建議。結果將於2023年3月於香港科技大學網站公佈，並以電郵方式個別通知入選的參加者。

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