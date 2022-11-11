【超能使者】入行23年首演殺人狂演技大爆發　張美妮為5間髮型屋+餐廳老闆吸金力強【多圖】

▲ 張美妮首演殺人狂演技獲激讚。

TVB台慶劇《超能使者》有很多超突破的角色，除了唐詩詠、劉穎鏇、王君馨很搶眼外，昨晚（11月10日）出場為妹報復殺以刀襲擊棍鳴善大師（魯振順飾）的張美妮亦有亮眼演出。

張美妮在劇中本來飾演平日斯文熱心、溫柔婉約的美容店老闆娘，因為其妹被鳴善大師與左右護法強暴自殺身亡，張美妮假扮信徒潛入嗚善苑進行一連串復仇計劃。她與鳴善大師對質的一幕演技大爆發，愈講愈激動不但以刀襲擊兼喪踢對方，獲網民大讚演技比劇中其他演員好。但最終卻峰迴路轉地反被怒摑兼被刀插至倒地……畫面震撼。

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曾簽Silly Thing成歌手

現年42歲的張美妮早於1999年加入TVB藝員訓練班，至今入行23年，同期訓練班藝人有楊茜堯（原名楊怡）、林峯等。

雖然同期同學現已成為當紅藝人，而張美妮卻仍然飾演小角色，從沒真正擔正過，即使大部分為閒角，她依然落力演出，由低做起，參演不少劇集包括《碧血鹽梟》的妓女映月、《真相》的黃雅樂（細C）、《衝呀！瘦薪兵團》中的閔家麗、《心路GPS》的胡麗芬以及《師父·明白了》的冬梅等。

此外，她還參演不少綜藝節目及擔任節目主持，經常與大王安德尊合作。其中2012年《瘋狂歷史補習社》穿古裝搞笑演出獲觀眾喜愛，令其人氣急升；2017年《最緊要好玩》更不惜扮阿婆犧牲色相，非常玩得。

2016年於《鐵馬戰車》首度飾演反派角色，突破自己，而今次再次於《超能使者》演大反派，第一次演殺人狂同樣令人驚喜。張美妮曾簽約於唱片公司Silly Thing成為旗下歌手，與麥浚龍、吳日言等成為同期歌手。

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商界女強人

除了演藝事業，張美妮也是商界女強人，因髮型師老公黃偉強緣故，早於2008年首次投資5位數開設髮型屋Sigo Hair Salon，現為5間分店的老闆。2013年，她更踏足飲食界，在沙田置富第一城商場開設餐廳American Seafood & Grill，百足咁多爪。

張美妮入行多年幾乎沒緋聞，2013年與現任老公黃偉強結婚，婚後5年以39歲高齡誕下愛女黃洛雯（笑咪咪），一家四口幸福美滿。榮升人母後的張美妮，狀態愈戰愈勇，身形比以往更fit之餘，其凍齡美貌更似足吃了防腐劑一樣，保養得宜。

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