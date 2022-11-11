【成功之道】未來人才需要具備軟實力 中大3位傑出校友有一個共同心得

▲ 「讓溝通能力成為習慣」，是中大傑出校友訪問計劃中，3位傑出校友的共同心得。

上回講到，LinkedIn分析全球僱主的招聘帖文，歸納出全球渴求的技能，包括「軟實力」，例如顧客服務、領導才能、溝通能力、解難能力等。可是這些抽象的能力，即使看了書、考了試，也未必能全面掌握。這些能力更多是待人處事的態度，也包括對自己的要求與自律，可以如何增強？

「讓溝通能力成為習慣」，是中大傑出校友訪問計劃中，3位傑出校友的共同心得。

「溝通能力必須變成自己的習慣，可以由每天做起，慢慢做一些微小的改變，日積月累下，令自己變成更好的人。」在金融界成就斐然的林曼雅Norris分享說︰「學習如何對人善良，令修養更好，最後自己也會得益。」

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「待人處事的態度，必須自小培養，方可成為習慣。」擅長人力資源的趙慧嫻Jenny亦有類似的觀察，她說︰「天生的性格難以完全改變，若有自己的理想，有奮鬥方向，就會努力改進。」

「讓自己一步一步來，但必須勤力。」周駱美琪Cindy則分享自己的轉型經驗，她在會計界20多年後，轉跑道負責創業者基金，從幕後走到幕前，接受傳媒訪問、公開演講等。迎接轉變，就要多做準備、多做練習，將變化成為習慣。只要勤力，人人都可以擁有軟實力。

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全文刊於《晴報》，原題為未來世界的軟實力