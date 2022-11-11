【鶼鰈情深】余子明奉母之名娶馮素雲相守50年　曾被錯認為馮素波老公

▲ 余子明跟太太馮素雲結婚50年。

資深演員余子明因病離世終年78歲，自小喜歡唱歌的余子明年青時參加比賽奪冠，之後更於夜總會演出，後來更去東南亞登台，因而邂逅馮素波胞妹馮素雲，今年四月二人慶祝結婚50周年，而余子明出名愛錫老婆，一直鶼鰈情深。

二人的姻緣可說由馮素波和余母牽紅線，余子明跟馮素波年青時因唱歌而認識，1960年代末，子明叔首次組班往印尼登台，而當年馮素波帶妹馮素雲同行。

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▲ 余子明日前病逝。（取自instagram）

娶得賢妻歸

由於波姐說胞妹識彈古箏，可以安排一個演出項目給她，但子明叔覺得要花時間校音，故決定安排她唱歌，當時馮素雲以為余子明為難她，後來見余子明分獎金給她，才明白誤解了對方。

其後馮素雲買了禮物感謝余子明的照顧，於余媽媽擺壽酒那天，更送了一盒人參給老人家，子明叔曾於訪談中表示，媽媽第一次見到素雲已經很喜愛，大讚她有教養懂禮貌，生得又有福相，若娶為妻會是賢內助。

▲ 余子明跟太太馮素雲結婚50載。

結果在媽媽日夜「催促」下，一個月後他們就結婚了，二人於1972年結婚，婚後育有兩子一女，80年代跟TVB約滿後，余子明往外地做生意，故曾經舉家移民加拿大，直至97年才回流返港。

余子明曾於訪談中分享小趣事，由於馮素雲跟胞姐馮素波很似樣，加上二人一起登台，故當年不少同事誤會他跟波姐拍拖，更一度以為他印錯喜帖。余子明曾笑說：「當年我派帖時，朋友記者都打電話鬧我，說我連老婆名都印錯。」

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細仔趕回港

在2019年余子明跟馮素波一起開音樂會，當時太太馮素雲也有粉墨登場。

另外，今年4月，雖然余子明因中風而要坐輪椅，兒子天佑依然為他倆準備蛋糕，慶祝金婚。

天佑更於IG上載合照，當中更分享父母的對話內容，當中子明叔說：「多謝你照顧咗我五十年呀。」，而余太即說：「係忍咗你五十年呀」，可見這對老夫老妻依然愛鬥嘴。

對於妹夫余子明離世，馮素波接受娛樂新聞台訪問時，表示胞妹馮素雲及家人縱然有心理準備，但仍然傷心難過。此外，馮素波暫時未知子明叔身後事安排：「佢大仔仍未安排到，佢個細仔已經上機返緊嚟。」

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