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【好人好事】的士大哥化身暖男看護　親抱婆婆落車安坐輪椅獲讚有同理心

親子 12:27 2022/11/11

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大埔一名綠的司機親自抱起婆婆落車安坐輪椅，獲網民大讚有同理心。

的士司機經常被指對客態度差，但行行總有好人壞人。昨日有私家車司機在網上分享一段車cam片，見到一名「綠的」大哥化身暖男看護，親自抱行動不便的婆婆下車，場面溫馨，獲得不少網民盛讚有同理心。

最新影片推介︰

有私家車司機在社交平台「HongKong CarCam」分享一段車cam片段，可見一名身穿白色上衣、身形瘦削的男乘客陪同一名年老女家屬，在大埔靖遠街近陸宜居茶餐廳對開下車。的士司機疑見男乘客身形單薄，不夠力量，便化身「暖男看護」親自走到後座環抱起婆婆，然後小心翼翼把她放在輪椅上，然後瘦削男乘客關上車門。

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整個過程被途經的私家車司機目擊，他發文稱「對事不對人，唔係個個的士司機都唔好，起碼片入面嗰個做咗好事。」

不少網民留言大表認同，的士司機總有好壞之分，「實有好人，實有壞人，遇到好嘅讚賞感謝，遇到衰嘅爆硬佢。」不過，有網民直言的士司機應該未受過正式看護訓練，一旦用力不當，恐怕令婆婆受傷，必須小心處理。

點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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