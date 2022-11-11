  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疏忽照顧】幼園老師只顧玩手機疏忽　6歲女童瀡滑梯摔倒窒息肝臟重創亡

教育 12:27 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

家長控訴老師只顧玩手機，疏忽照顧女兒。

小朋友在幼兒園內玩耍，老師應該要看管他們的安全。然而，近日內地有一名6歲女童在幼兒園內玩滑梯，不幸摔倒昏迷，送院後不治。事發後，網上瘋傳一則錄音，是家長斥責老師在旁邊玩手機沒有留意孩子安全，直至孩子窒息2分鐘才發現，而且沒有即時處理，而是叫家長把孩子抱出來。

據內地媒體報道，事發11月8日，安徽黃山一所幼兒園的6歲女童瀡滑梯時，不慎摔倒昏迷。幼兒園附近商店老闆憶述，當日他聽到店外面有騷動，看到一名爸爸抱著女兒在門外，女童四肢下垂，爸爸神情緊張朝著幼兒園門口大喊，「來個老師幫忙」，然而卻沒有老師前來。

當時老闆著女童的爸爸趕緊把孩子送到附近的醫院急救，再致電報案，然而翌日早上，老闆才得知女童搶救無效死亡，據說肝臟損傷嚴重。據了解，女童已讀高班，事發當日父親在門口等不到孩子，便進校園內找，結果在滑梯那裡找到女童，當時她已昏迷，臉也變成紫青色。

最新影片：

家長痛斥老師疏忽照顧

事發後，有一份家長錄音在網上瘋傳，對方自稱是孩子的家長，他痛斥老師在小朋友出事時只顧玩手機，沒有及時發現孩子被壓在底下而窒息，當發現孩子時也沒有及時處理，而是叫家長進去抱走孩子。

我們抱出幼兒園的時候沒有老師跟過來幫忙，就耽誤了孩子最佳的搶救時間，結果孩子沒有搶救回來。

當地警方指，已就事件展開調查，綜合現場勘查、監視器畫面等情況後，初步排除刑事案的可能性。女童送醫後搶救無效死亡，善後事宜相關部門正在積極處理中。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【繁忙兒童】爸爸給予過大壓力無玩樂時間　女童哭訴形容自己忙過機械人
14:27 2022/11/09
【繁忙兒童】爸爸給予過大壓力無玩樂時間　女童哭訴形容自己忙過機械人
【測考壓力】小一女兒嫌題目太長靠估考試58分 爸爸哭笑不得：要珍藏份卷
16:22 2022/11/09
【測考壓力】小一女兒嫌題目太長靠估考試58分 爸爸哭笑不得：要珍藏份卷
【背書受挫】中文背極唔識69歲外婆聽幾遍即會背　男孫受挫崩潰大哭
11:13 2022/11/10
【背書受挫】中文背極唔識69歲外婆聽幾遍即會背　男孫受挫崩潰大哭

你可能感興趣

【繁忙兒童】爸爸給予過大壓力無玩樂時間　女童哭訴形容自己忙過機械人
14:27 2022/11/09
【繁忙兒童】爸爸給予過大壓力無玩樂時間　女童哭訴形容自己忙過機械人
【測考壓力】小一女兒嫌題目太長靠估考試58分 爸爸哭笑不得：要珍藏份卷
16:22 2022/11/09
【測考壓力】小一女兒嫌題目太長靠估考試58分 爸爸哭笑不得：要珍藏份卷
【背書受挫】中文背極唔識69歲外婆聽幾遍即會背　男孫受挫崩潰大哭
11:13 2022/11/10
【背書受挫】中文背極唔識69歲外婆聽幾遍即會背　男孫受挫崩潰大哭
幼兒教育 幼兒園 意外事故 老師 家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲