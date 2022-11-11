【疏忽照顧】幼園老師只顧玩手機疏忽　6歲女童瀡滑梯摔倒窒息肝臟重創亡

▲ 家長控訴老師只顧玩手機，疏忽照顧女兒。

小朋友在幼兒園內玩耍，老師應該要看管他們的安全。然而，近日內地有一名6歲女童在幼兒園內玩滑梯，不幸摔倒昏迷，送院後不治。事發後，網上瘋傳一則錄音，是家長斥責老師在旁邊玩手機沒有留意孩子安全，直至孩子窒息2分鐘才發現，而且沒有即時處理，而是叫家長把孩子抱出來。

據內地媒體報道，事發11月8日，安徽黃山一所幼兒園的6歲女童瀡滑梯時，不慎摔倒昏迷。幼兒園附近商店老闆憶述，當日他聽到店外面有騷動，看到一名爸爸抱著女兒在門外，女童四肢下垂，爸爸神情緊張朝著幼兒園門口大喊，「來個老師幫忙」，然而卻沒有老師前來。

當時老闆著女童的爸爸趕緊把孩子送到附近的醫院急救，再致電報案，然而翌日早上，老闆才得知女童搶救無效死亡，據說肝臟損傷嚴重。據了解，女童已讀高班，事發當日父親在門口等不到孩子，便進校園內找，結果在滑梯那裡找到女童，當時她已昏迷，臉也變成紫青色。

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家長痛斥老師疏忽照顧

事發後，有一份家長錄音在網上瘋傳，對方自稱是孩子的家長，他痛斥老師在小朋友出事時只顧玩手機，沒有及時發現孩子被壓在底下而窒息，當發現孩子時也沒有及時處理，而是叫家長進去抱走孩子。

我們抱出幼兒園的時候沒有老師跟過來幫忙，就耽誤了孩子最佳的搶救時間，結果孩子沒有搶救回來。

當地警方指，已就事件展開調查，綜合現場勘查、監視器畫面等情況後，初步排除刑事案的可能性。女童送醫後搶救無效死亡，善後事宜相關部門正在積極處理中。

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責任編輯︰王明芳