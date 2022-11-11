【東張西望】棄中風女兒不顧兼奪傷殘津貼　媽媽稱無暇照顧男友求讓出監護權

▲ 棄中風女兒不顧兼奪傷殘津貼，媽媽稱無暇照顧，男友求讓出監護權。

《東張西望》日前報道一名31歲年輕女健身教練Kit，在去年10月突然中風，至今仍半身不遂，長住安老院。幸得未婚夫Ron不離不棄照顧，但未來仍需面對漫長治療之路。然而Kit的親生媽媽在女兒出事後竟棄之不顧，更扣起傷殘津貼，沒付過一分錢醫藥費。昨日（10日）《東張西望》便在Ron的陪同下，上門對媽媽進行追訪，媽媽稱無暇照顧，Kit男友求讓出監護權。

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以繁忙為由拒絕照顧

節目中，Ron表示，自己每次請假帶Kit覆診，希望媽媽也可以有時幫下忙。同時，媽媽更利用女兒病情，在幫Kit申請醫療津貼後，扣起所有錢，至今未付過一分錢醫藥費。一切都令Ron感到非常憤怒。既不給予照顧，他希望媽媽能將Kit的監護權讓出來，讓他在處理事情上更方便；也可以將Kit接回家生活，不用再一輩子住安老院。

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而Kit媽媽朱小姐向《東張西望》主持表示，女兒飛來橫禍自己當然痛心；至於為何不幫忙照顧，她解釋：

梗係唔得閒啦！我日日都要返工！

至於問到可否能幫忙帶Kit去覆診時，媽媽亦馬上拒絕：

我幫唔到，全部都係佢（Ron）過去帶佢（Kit）覆診㗎嘛！

再講到金錢瓜葛，希望媽媽幫忙付醫藥費時，她態度明顯變得強硬。更表示女兒已經成年，出社會多年，應該有存款；加上母女不同住，更不需要用到自己的養老金：

要我俾呀？我要考慮吓！我自己要退休，我都要用錢啦！政府話65歲退休，我5年生活費仲要自己承擔，未必幫到佢。

願交還傷殘津貼

Ron希望Kit媽媽可將Kit的傷殘津貼交還，媽媽則突然邀請所有人進屋，說會交還傷殘津貼，更認真要求Ron寫下收據。之後，Ron提到之後還需要更多醫療費作手術用途，媽媽一度不忿地責怪Ron：

你現在麻煩到我，你知道嗎！由於你照顧不當！搞到我咁麻煩，心都碎喇，真係晴天霹靂！

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公開與女兒疏離原因

事後，《東張西望》再探訪Kit媽媽，了解她為何與女兒關係如此疏離。攝製隊一入屋，Kit媽媽便展示自己一早已在家預備好等Kit回家可以幫忙照顧的證據。她更指女兒「有男朋友就肯定冇我！」言下之意是因此導致母女疏離。

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責任編輯：羅嘉欣