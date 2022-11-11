【網球挑戰賽】相隔20年再有明星級球手來港作賽　網總冀球員獲豁免到埗可練波

▲ （香港網球總會Facebook）

國際網球挑戰賽將於下月底在維園舉行，香港網球總會會長莫君逸今早（11日）在電台節目上指，今次比賽會有3位世界排名前20的球手到港，期望當局為球手提供豁免，讓他們到港後可到球場練波及比賽，並且可到一些旅遊景點或食肆，認為有助宣傳香港，帶出「香港重新啟動」的訊息。

香港網球總會會長莫君逸在電台節目《千禧年代》表示，今次賽事將有3位世界排名前20的球手到港，距離上一次有世界級球手到港已有20年，相信球迷都很期待。他又指，維園主場雖然可容納3700人，但礙於現時規定，最多只可容納3100人。

莫君逸提到，海外球手到港後需到球場練波及比賽，現時的0+3入境檢疫安排「會係一個問題」，正與當局商討為球手提供豁免，讓他們到球場練波及比賽。他續指，明星級球手到港是宣傳大事，亦正與當局商討其他豁免，讓他們可以到一些旅遊景點或食肆，認為可以帶出「香港重新啟動」的訊息。

至於觀眾入場，莫君逸表示應要按照政府當時的規定，就早前七欖有海外觀眾因黃碼未能入場，他說會想辦法多些宣傳，令海外旅客知道相關安排。

除了下月底舉辦的國際網球挑戰賽，莫君逸都提到，期望下年重辦因疫情停辦2年的WTA國際女子網球巡迴賽，另外，總會並正商討將ATP男子職業賽帶來本港。

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責任編輯：江麗盈