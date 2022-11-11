【搶人才】投行招聘内地尖子有備而來 高層勸港青：再不急起直追只會被淘汰

▲ 《回歸》劇照。

朋友K君的公司，登廣告聘請一位投資部門的員工。應徵者眾，但八成是操普通話從內地到港讀書的尖子。他們的學歷非常亮麗，在中國頂尖大學畢業後，來香港正在或已修讀碩士課程。

「海寧，你一定要在專欄告訴香港的年輕人，無論他們是否接受現實，但他們早已及不上內地同輩。如果他們再不急起直追，看不到自己的弱點和不足，他們最終只會被社會和市場淘汰。」

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K君舉了好幾個例子。

他請各應徵者帶備一至兩份曾負責的投資項目方案，在面試中向他和另一位主管略作介紹。結果每一位來自內地的應徵者都有備而來，拿出一份份詳細認真的分析報告，看得到他們都曾非常用心地研究和完成工作，令K君大受感動。

至於在香港土生土長的應徵者，有人沒帶備任何相關資料，有人拿出一些平平無奇的報告。最令K君印象深刻的一位，他的投資報告只得兩版，其中一版是影印網上的圖片，模糊不清，另一版是大約二百字的英文說明。

K君讀了頭兩段文字簡介後，問他：「你這份報告交給誰的？」「我的投資客戶。」「明白了。不如說說股票投資。你對美股認識嗎？」「認識。我覺得美股的投資價值絕對大於港股。」「如果我想買美股，你會推薦哪一隻股票？」「TESLA。我覺得電動車的前景非常理想。」「請問TESLA昨夜收市價多少？」沒料對方竟然啞口無言。

是否香港的年輕人因為沒有家庭負擔，加上家長過分保護，令這一代沒有奮鬥求進的動力？

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