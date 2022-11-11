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【體質調查】康文署辦全港社區體質調查測試日　17至39歲市民可免費參與（附時間地址）

社會 11:46 2022/11/11

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(新聞處提供)

康樂及文化事務署將於本月16日及28日，舉辦「全港社區體質調查」測試日，收集17至39歲人士的體質數據。調查依年齡將參加者分成6個組別進行數據收集。由於上述組別收集的數據仍然不足，本輪測試專為該年齡組別的市民而設。測試費用全免，該年齡組別的市民即日(11日)起可報名參加，完成體質調查後可獲贈紀念禮品包和體質測試報告。

測試日詳情

  • 日期：11月16日（星期三）
  • 時間：早上9時30分至下午12時30分、下午1時45分至4時45分（最後一節為下午3時45分）
  • 地點：元朗大會堂（元朗體育路4號）
  • 預約登記帳號及密碼：YLTH

 

  • 日期：11月28日（星期一）
  • 時間：下午3時至5時、下午6時至9時（最後一節為下午8時）
  • 地點：東昌街體育館（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓三樓）
  • 預約登記帳號及密碼：TCS1128

市民可經專題網頁的「獲邀參加者登記登入」分頁，預先使用上述特定帳號及密碼登記報名，並選擇測試時段，測試需時約一小時。市民亦可在活動當日即場報名參加，每時段名額有限，先到先得。

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責任編輯：余思嵐

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