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【恃肚行兇】懷孕9個月女友迫男友物業轉名才結婚　獅子開大口索20年贍養費

親子 12:14 2022/11/11

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台女下個月生得，仲可以要求男友將層樓過戶先肯結婚，動機好明顯喎！

奉子一定成婚嗎？有台男在社交平台發文，表示女友懷孕9個月，要求等價交換，堅持男友要把物業轉名才結婚，豈料男方拒絕，女友失蹤48小時後，現身便獅子開大口，向男友索20年贍養費，更揚言不妥協就一定找律師提告，令台男非常懊惱，向網民求助「我有可能在她生小孩之後把小孩搶過來嗎？」。

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該名台男日前在facebook群組「靠北女友2.0」發文，指女友懷孕，預產期在下個月，想結婚的台男卻被女友以「不把房子登記給她不結婚」作為結婚條件，台男生氣拒絕過戶，女友竟玩失蹤，消失48小時才現身，並再次跟男友談條件，要求男友付20年的贍養費，還不能見自己的小孩，不妥協的話就一定會找律師提告，「養小孩20年的費用也差不多一棟房子叫我好好想想…」

貼文一出，即引起熱議，不少網民懷疑經手人可能另有其人，著樓主先驗DNA再來思考下一步，「會這麼著急的女人，通常表示那個孩子不是你的」，有網民指，樓主的女友是有權利使用民事要求撫養費，但樓主也可以用「刑事」反告回去，重點是「房子登記證」，就看他手頭有否證據，著樓主留證據。

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責任編輯︰王明芳

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