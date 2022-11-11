【拒絕受理】疏忽過馬路案女被告申上訴終院　上訴庭指乏爭辯理據拒發證明書

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暫委特委裁判官何麗明於2018年以91天審理1宗行人疏忽過路案，最終裁定尼泊爾籍女被告無罪，不獲訟費申請，並頒令兩名辯方律師須向控方支付共約62萬訟費，被告及兩律師均提出上訴。上訴庭早前已駁回上訴人訟費申請，上訴人申請上訴終院證明書，上訴庭今(11日)頒下判詞，指上訴人提出之理據明顯沒有爭辯之處，拒絕發出證明書。

上訴人為尼泊爾籍Thapa Kamala，上訴庭早前頒下已頒下判詞，指原審裁判官未有盡責及恰當地管理案件，撤銷其上訴人不獲訟費之命令，惟上訴庭認為上訴人於案中亦自招嫌疑，最終亦拒絕其訟費申請。上訴人遂向上訴庭申請向終院上訴之證明書，上訴庭透過書面處理申請。

上訴人提出3項爭議，當法庭考慮獲判無罪的被告之訟費申請時，應否就其作出與控罪無關之行為涉及自招嫌疑，以及法庭應否考慮控方及裁判官之行為。

上訴庭指出，案情顯示上訴人於晚間沒有使用行人過路設施過馬路，明顯與案情有關。至於控方及裁判官之行為，上訴庭指出早前已裁定原審裁判官、辯方及控方均須就浪費司法資源及時間而負責，控方相對而言則較少，最終亦裁定以上因素無助上訴人申請訟費。上訴庭認為上訴人提出之爭議，均明顯沒有爭辯之理據，遂拒絕申請。

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記者：林育慧