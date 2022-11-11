【凍齡女神】李嘉欣重提入ICU搶救　爆老公會錯意愛妻險變害妻

▲ 李嘉欣重提入ICU搶救，爆老公會錯意愛妻險變害妻。

李嘉欣（Michele）於今年年初在社交網自爆被急送深切治療部（ICU）搶救48小時，近日為雜誌拍攝封面時，再開腔談及當時情況細節，指自己至今仍猶有如悸。

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現年52歲的Michele回憶當晚情況指，因突然心跳得好快，很不舒服，但由於正值疫情高峰期，她的丈夫許晉亨(Julian)，便先安排醫生上門看診，惟醫生眼見她每分鐘心跳160，便指示她需入院治療。但由於她當時正處於半睡半醒狀態，老公見她睡意正濃，便聯絡已離開的醫生是否可以讓她先睡一會才入院。

然而，丈夫卻把醫生回覆的短訊「No！Hurry！」（不！很緊急）解讀成「No Hurry」（不用急），險些令自己錯過黃金治療時間，Michele表示：

如果當時我瞓着，好可能唔會再醒。

Michele指家姐（李嘉明）於醫院見到她時，她雙眼已經是白濛濛一片；上到病房，護士竟然亦量不到Michele的血壓，經檢查下才知事態嚴重，她形容當時情況:

醫生話我有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，要立即入ICU搶救。

事後醫生檢查到Michele的心臟先天性多了一條血管，血管像短路一樣亂跳，因此血液無法輸送去內臟。她又透露住院期間，為免在家中等候消息的兒子Jayden太過擔心，只向他訛稱無事。她笑言，後來她在IG出了post，洞悉真相的兒子曾為此感到相當氣忿，問母親為何發生這麼大的事情都不通知她，令她瞬間驚訝當時才10歲的兒子原來這麼成熟，亦為他對自己的著緊，大感心甜。

為免再有相同情況，於農曆年過後，Michele便接受一項叫導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。歷經生死大劫的她，現在十分感恩有健康身體，並深明一個道理︰

有唔舒服一定要出聲，千祈唔好死頂。

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責任編輯：羅嘉欣