【電騙案】警方偵破6宗「猜猜我是誰」騙案　34歲無業男被捕正扣留調查

▲ 警方於11月9日偵破6宗猜猜我是誰案件。（黃傑偉攝）

警方今日（11日）表示於11月9日偵破6宗猜猜我是誰案件，並在長沙灣區以涉嫌以欺騙手段獲得財產拘捕一名34歲報稱無業男子，並在男子身上檢獲多筆懷疑贓款。

長沙灣分區指揮官署理警司林佩武指，11月9日警方接到一名女子報案，指報案人母親接到一名陌生男子來電後匆忙離家，懷疑家人受騙於是報警求助。

長沙灣特遣隊探員隨即帶同報案人於附近一帶掃蕩，其後於英華街發現受害人正與一名男子交收款項，警員隨即一湧而上制服並拘捕收款男子。並於被捕人身上檢獲22,000元現金及30,500元以報紙包裹款項，及報案人母親以膠袋包裹65,600元現金，事件中受害人幸保不失。受害人指，接到聲稱兒子來電因涉及刑事案件被捕，需要一筆保釋金，於是跟從指示帶同款項至上址交與一名接洽人。

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深水埗警區重案組第一隊高級督察楊震宇指，深水埗重案組探員經深入調查及翻看附近交收地點閉路電視，發現被捕人牽涉11月4日至9日另外5宗同類型案件，受害人損失合共約27萬元，被捕男子現正扣留調查中。

警方強調政府不會要求市民交保釋金，亦不會安排於家中或公眾地方交收，並提醒市民要多加留意及關心家中長者，若懷疑受騙，應盡快聯絡警方尋求協助。

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記者：黃傑偉