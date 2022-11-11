【淘寶中伏】$180淘寶「實木椅」驚見紙皮夾心　賣家神回覆：實木不一定有這結實

▲ 網民$180淘寶實木椅，驚見紙皮夾心。

今日是雙11（11月11日），不少網民會趁機在網購平台「淘寶」揀選心儀貨品，但有網民卻分享了一次不快的購物經歷。最近有網民分享自己在淘寶購買了一張椅子，事過兩個月後椅子竟「坐爛」，而事主發現椅子內層竟不是木板，而是薄如「紙皮」的夾層。事後事主尋回賣家投訴，但賣家反而回覆「實木不一定有這個結實」，引起網民熱議。

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日前一名網民於Facebook群組「淘寶開心Share」上分享其在淘寶買椅子的經歷。他表示，約2個月前由淘寶購入一張約180港元的「實木學習椅」，使用了約2個月後卻「爛咗先發現唔係實木，竟然係接近紙皮咁嘅料！」事主大呻被騙，還貼上賣家店舖網站，呼籲網民「大家千祈唔好買呢間舖嘅嘢」。

由事主上載的圖片中可見，正面已可看到椅子的坐墊位置破裂，分成兩半。然而事主再把椅子的面層布料打開，驚覺坐墊位置的物料猶如紙皮，已完全斷開。

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事主事後到淘寶上找回店家查問，不憤為何標明是實木卻又貨不對辦。店方則解釋稱，坐面板並不是「紙皮」，而是歐松板（俗稱蔗渣板）。店方更向事主表示：「實木的不一定有這個結實」，並反指事主「這個價格也買不到整板（實木）」。事主隨即反駁自己數年前亦在淘寶上購買椅子，只是一百元，至今依然「完好無缺」，直指是店家貨物的質量問題。

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責任編輯：羅嘉欣