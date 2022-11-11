  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播毒危機】泰國網紅拍片食蝙蝠捱轟　網民斥恐引發新病毒爆發

食用安全 12:43 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

泰國網紅拍片食蝙蝠捱轟，網民斥恐引發新病毒爆發。

新冠肺炎病毒來源一直備受關注，曾有指蝙蝠可能是病毒宿主，令不少人聞之色變。泰國一名網紅近日分享進食蝙蝠的片段，惹來網民猛烈批評，目前片段已遭刪除，當地警方亦以違反《野生動物保護法》將該名網紅拘捕。

最新影片：

綜合泰國傳媒報道，該名擁有120萬粉絲的飲食網紅「Khru Jui」在月初發布一段進食蝙蝠的影片，片中可見她面前有一碗用辣湯烹煮的蝙蝠，她先向鏡頭展示蝙蝠的牙齒，然後用手撕開蝙蝠肉，並蘸汁享用，其後又大啖飲湯，似乎吃得相當滋味。

她邊吃邊說，這是她第一次吃蝙蝠，在嘴裡感受到蝙蝠的腳指甲，味道可以接受，聞起來像老鼠，皮膚很黏，肉質不脆口。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過片段發布後，引來網民一面倒批評，認為影片令人不安，指進食蝙蝠可引發新病毒爆發，斥責她變相鼓勵他人進食蝙蝠，「如果你想死，就一個人死，不要給別人添麻煩」。

泰國農業大學（Kasetsart University）獸醫學院講師Kaset Sutecha評論事件時表示，過去曾多次警告人們不要進食蝙蝠，因蝙蝠身上有60多種可傳染給人類的病毒，進食蝙蝠有機會引發新疫情，此舉亦違反當地的《野生動物保護法》。

事件越演越烈，該名網紅其後刪除有關影片，並拍片道歉。警方日前以違反《野生動物保護法》和《電腦罪行法》拘捕她，她面臨最高5年監禁及50萬泰銖罰款，據悉她初步否認控罪。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食不安心】買6公升蠔油一家食足3個月　主婦桶底拉出原隻蝙蝠屍體
10:58 2020/09/14
【食不安心】買6公升蠔油一家食足3個月　主婦桶底拉出原隻蝙蝠屍體
【新病毒危機】俄羅斯蝙蝠被發現變種病毒可傳人　新冠疫苗及康復抗體完全無效
11:37 2022/09/25
【新病毒危機】俄羅斯蝙蝠被發現變種病毒可傳人　新冠疫苗及康復抗體完全無效

你可能感興趣

【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食不安心】買6公升蠔油一家食足3個月　主婦桶底拉出原隻蝙蝠屍體
10:58 2020/09/14
【食不安心】買6公升蠔油一家食足3個月　主婦桶底拉出原隻蝙蝠屍體
【新病毒危機】俄羅斯蝙蝠被發現變種病毒可傳人　新冠疫苗及康復抗體完全無效
11:37 2022/09/25
【新病毒危機】俄羅斯蝙蝠被發現變種病毒可傳人　新冠疫苗及康復抗體完全無效
健康問題 食用安全 網絡熱話 網紅 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 傳染病 泰國

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲