【播毒危機】泰國網紅拍片食蝙蝠捱轟　網民斥恐引發新病毒爆發

▲ 泰國網紅拍片食蝙蝠捱轟，網民斥恐引發新病毒爆發。

新冠肺炎病毒來源一直備受關注，曾有指蝙蝠可能是病毒宿主，令不少人聞之色變。泰國一名網紅近日分享進食蝙蝠的片段，惹來網民猛烈批評，目前片段已遭刪除，當地警方亦以違反《野生動物保護法》將該名網紅拘捕。

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綜合泰國傳媒報道，該名擁有120萬粉絲的飲食網紅「Khru Jui」在月初發布一段進食蝙蝠的影片，片中可見她面前有一碗用辣湯烹煮的蝙蝠，她先向鏡頭展示蝙蝠的牙齒，然後用手撕開蝙蝠肉，並蘸汁享用，其後又大啖飲湯，似乎吃得相當滋味。

她邊吃邊說，這是她第一次吃蝙蝠，在嘴裡感受到蝙蝠的腳指甲，味道可以接受，聞起來像老鼠，皮膚很黏，肉質不脆口。

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不過片段發布後，引來網民一面倒批評，認為影片令人不安，指進食蝙蝠可引發新病毒爆發，斥責她變相鼓勵他人進食蝙蝠，「如果你想死，就一個人死，不要給別人添麻煩」。

泰國農業大學（Kasetsart University）獸醫學院講師Kaset Sutecha評論事件時表示，過去曾多次警告人們不要進食蝙蝠，因蝙蝠身上有60多種可傳染給人類的病毒，進食蝙蝠有機會引發新疫情，此舉亦違反當地的《野生動物保護法》。

事件越演越烈，該名網紅其後刪除有關影片，並拍片道歉。警方日前以違反《野生動物保護法》和《電腦罪行法》拘捕她，她面臨最高5年監禁及50萬泰銖罰款，據悉她初步否認控罪。

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責任編輯：羅嘉欣