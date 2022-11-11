【Staycation】香港黃金海岸酒店推全港首個agnes b. 主題房　法式甜點下午茶打卡首選

▲ 香港黃金海岸酒店推全港首個agnes b.主題房，粉絲到處都是打卡位。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

來自法國的agnes b. ，無論衣飾、朱古力糕點、精品甚至花藝都深受港女喜愛。香港黃金海岸酒店與agnes b.最近推出「法國浪漫慶典之旅」聯乘企劃，提供全港首個agnes b.臨海主題房，品嚐以agnes b.經典甜點設計的主題下午茶，還可於品牌花藝師設計的法式花藝前打卡留影。

▲ 品牌招牌b bunny伴你入睡。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

是次的雙人大床房由設計師Agnes親自拍攝的作品為設計靈感：床單被套及窗簾印有兩款浪漫的巴黎日落剪影風景照片，猶如置身浪漫歐洲假期。玻璃窗貼上品牌經典b.標誌，簡單的設計已盡顯格調。

▲ 「法國浪漫慶典之旅」的住客更享有額外花束訂購優惠。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

到處被agnes b包圍

房間布置方面，有agnes b Fleuriste的精美聖誕樹花藝裝飾，小型聖誕樹更會發出松葉的獨特芳香，讓你感受聖誕氣氛。房裏的日用品也換上品牌的精品；書枱上有趣緻可愛的b bear裝飾及筆記簿。

小廚房可以找到勾劃品牌總部地圖的水杯及b字馬克杯；洗手間內的潄口杯也換上品牌經典波點水杯，品牌招牌b bunny讓你可擁着入睡。

▲ 凡入住是項住宿計劃顧客，可獲贈精美禮品一套，全部ages b.產品。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

凡入住是項住宿計劃顧客，可獲贈agnes b.精美禮品一套，包括環保袋、保溫壺及DELICE朱古力一份，還有agnes b.主題下午茶（兩位用）、$150 agnes b.購物優惠券及品牌香港官方網絡旗艦店7折優惠券。

記者：周美好