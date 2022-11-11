  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Staycation】香港黃金海岸酒店推全港首個agnes b. 主題房　法式甜點下午茶打卡首選

休閒消費 13:47 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

香港黃金海岸酒店推全港首個agnes b.主題房，粉絲到處都是打卡位。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

來自法國的agnes b. ，無論衣飾、朱古力糕點、精品甚至花藝都深受港女喜愛。香港黃金海岸酒店與agnes b.最近推出「法國浪漫慶典之旅」聯乘企劃，提供全港首個agnes b.臨海主題房，品嚐以agnes b.經典甜點設計的主題下午茶，還可於品牌花藝師設計的法式花藝前打卡留影。

品牌招牌b bunny伴你入睡。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

是次的雙人大床房由設計師Agnes親自拍攝的作品為設計靈感：床單被套及窗簾印有兩款浪漫的巴黎日落剪影風景照片，猶如置身浪漫歐洲假期。玻璃窗貼上品牌經典b.標誌，簡單的設計已盡顯格調。

「法國浪漫慶典之旅」的住客更享有額外花束訂購優惠。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

到處被agnes b包圍

房間布置方面，有agnes b Fleuriste的精美聖誕樹花藝裝飾，小型聖誕樹更會發出松葉的獨特芳香，讓你感受聖誕氣氛。房裏的日用品也換上品牌的精品；書枱上有趣緻可愛的b bear裝飾及筆記簿。

小廚房可以找到勾劃品牌總部地圖的水杯及b字馬克杯；洗手間內的潄口杯也換上品牌經典波點水杯，品牌招牌b bunny讓你可擁着入睡。

凡入住是項住宿計劃顧客，可獲贈精美禮品一套，全部ages b.產品。（相片由香港黃金海岸酒店提供）

凡入住是項住宿計劃顧客，可獲贈agnes b.精美禮品一套，包括環保袋、保溫壺及DELICE朱古力一份，還有agnes b.主題下午茶（兩位用）、$150 agnes b.購物優惠券及品牌香港官方網絡旗艦店7折優惠券。

記者：周美好

相關文章

【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】
17:31 2022/10/18
【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】
【酒店Staycation】海陸假期Seacation體驗　坐豪華帆船住千呎總統套房【內附連結】
15:17 2022/09/16
【酒店Staycation】海陸假期Seacation體驗　坐豪華帆船住千呎總統套房【內附連結】
【酒店Staycation】灣仔全新日系酒店　入住東瀛風榻榻米客房偽遊日本【內附連結】
15:23 2022/09/16
【酒店Staycation】灣仔全新日系酒店　入住東瀛風榻榻米客房偽遊日本【內附連結】

你可能感興趣

【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】
17:31 2022/10/18
【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】
【酒店Staycation】海陸假期Seacation體驗　坐豪華帆船住千呎總統套房【內附連結】
15:17 2022/09/16
【酒店Staycation】海陸假期Seacation體驗　坐豪華帆船住千呎總統套房【內附連結】
【酒店Staycation】灣仔全新日系酒店　入住東瀛風榻榻米客房偽遊日本【內附連結】
15:23 2022/09/16
【酒店Staycation】灣仔全新日系酒店　入住東瀛風榻榻米客房偽遊日本【內附連結】
Staycation 美食 香港黃金海岸 住宿 品牌 酒店 下午茶

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo
16:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo