【公屋分戶】迷信媽聞異味呻撞鬼想搬　公屋港女︰等咗好耐先有4人單位

▲ 一家四口等候多年上到公屋，迷信媽卻呻撞鬼想分戶搬走。

房委會公布截至今年6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年。有港女指自己一家等了很久才獲派4人單位，她心滿意足之時，媽媽卻嘈著要搬屋，甚至欲跟阿妹分戶，原因是港媽有感家中有鬼，被弄到睡不好，常聞到到燒焦味、臭味等指是靈異界想驅逐他們。女兒大感無奈，求助網民有何辦法。

聽聞前屋主婆婆心臟病亡

該名港女於7日（星期一） 在連登討論區以「我媽覺得屋企有鬼想搬，可以點算?」為題發帖，她指「我哋一家四口好唔容易先等到間4人公屋」，不清楚屋企之前有否曾死人，認為如有自然身故或屬凶宅，搬前房屋署應會告知戶主，故她相信現時單位非凶宅。

可是，事主的媽媽聽聞上一手屋主有位婆婆心臟病發死亡，迷信媽媽開始變得疑神疑鬼，加上有次在家中跌倒，開始想要搬走，

話有鬼搞佢，話要搬，成日話瞓唔好、瞓嘅時候個鬼搞佢隻腳/頭、間房有燒焦味/撈麵味/香味/臭味，我媽就強調呢啲係提醒你唔可以住人的，要搬。

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迷信媽聞異味呻撞鬼

阿女只是覺得不同的味道是樓上樓下傳來的食物味，香味或臭味可能是房中的香薰，可是無論家人如何解釋，迷信媽媽堅信間屋有問題。阿女又補充媽媽鍾意聽靈異故事，「師傅講故事、解答疑問個啲，唔知係咪聽得多，搞到越嚟越迷信」，她跟爸爸都不信，亦因此事，一家人常吵架。

事主一直很遷就媽媽，媽媽曾說床的位置不對要移位、房燈不可以是圓形要更換、放甚麼在房中、3人搬去隔離一間房睡等等，以上皆聽從照做。可是提及搬屋，樓主不想依從，跟媽媽講道理及解釋亦沒結果。

搬屋真係好難遷就，我哋亦真係唔想遷就，因為真係等咗好耐好耐先等到4人單位……今日吵得好大，想直接分戶拉埋我妹去申請一間公屋，而我妹又好聽我媽話。

不想輕易放棄4人公屋單位

事主打算去房屋署查詢自己的單位有否死過人未，不過有感難以改變迷信媽媽的想法，因為媽媽的邏輯是︰「總之，呢間屋有呢啲氣味就係唔可以住人，係有嘢想害你。」

帖文引起網民熱議，有的建議可做場法事求安心，可是事主指曾經試過做小型，「我媽話請咗佢出去，隻鬼又返咗入嚟，搞佢隻腳/有燒焦味」。有網民問可否出去租樓，事主坦言「貴，我哋窮」，另有網民指「依家窮鬼仲惡過鬼啊」，有公屋住已不錯。 網民建議事主帶媽媽看醫生，可能患有思覺失調，「有氣味、聲音，有機會係思覺失調，留意下有可能要考慮睇精神科」。更多留言點擊下圖查看︰

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有關公屋申請，其實政府設有「特快公屋編配計劃」，當中或涉及鄰近垃圾房單位甚至凶宅，不論單位是發生自然身故或是意外身故事件，都會列名於名單上。

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責任編輯︰王明芳