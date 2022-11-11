【心理健康】非牟利基金為基層家庭提供情緒教育　鄭志剛：所有孩子都應快樂成長

▲ 新世界發展行政總裁鄭志剛以私人名義成為「愛望基金 The WEMP Foundation」。

近日再有學童墮樓輕生悲劇發生，關注學生身心靈健康實是刻不容緩。兒童需要健康正向的成長環境，才能充分發揮潛能。新世界發展行政總裁鄭志剛以私人名義成立非牟利機構「愛望基金 The WEMP Foundation」，為低收入家庭家長提供心理教育培訓、學童心理健康支援服務等，並於多區小學推行正向教育活動，助孩子快樂成長。

據一項有關兒童與青年心理健康研究結果顯示，香港有近4成中小學生，可能出現精神健康疾病相關癥狀，包括難以集中精神、感到焦慮、失眠等，青少年自殺率亦在攀升，特別在疫情下，基層兒童所面對的精神壓力及負面情緒加劇。

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而本港父母在育兒過程中亦面對不少挑戰，特別在處理子女情緒方面，例如初小學生讀書產生的壓力、高小學生沉迷打機等，如果父母忽視小孩的問題，又或以打罵方式處理，會令他們更易焦慮不安。

有見及此，新世界發展行政總裁鄭志剛以私人名義成立「愛望基金 The WEMP Foundation」，成為一個連結兒童、家長和學校的全方位協作平台，提供一站式家長心理教育培訓、學童心理健康支援服務等。

我深信所有孩子都應該快樂成長。

基金自20221年起，於多區小學推出心理健康教育先導計劃，透過電影欣賞和討論會、家庭工作坊、情緒互動遊戲，邀請教育專家、精神科醫生等，為基層父母提供正向育兒技巧和心理健康知識，並教小朋友認識和擁抱自己的情緒，至今已為超過7000名學生和1.4萬名家長提供服務支援。

除了小學外，愛望基金亦計劃在10間幼稚園引入正向幼兒技巧培訓，是全港首個針對幼兒心理健康的教育計劃。基金亦與合作伙伴「感講」，以獨創的情緒卡和遊戲，教導學生認識各種情緒，並鼓勵他們勇於表達個人情感。若有受心理健康問題困擾的兒童，基金也會協助轉介精神科醫生、言語治療師和心理學家跟進，並為有需要的家庭提供經濟援助。

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責任編輯︰王明芳