【入稟追租】康泰旅行社德福分店被指違約欠租　港鐵入稟追逾232萬

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已啟動清盤程序的康泰旅行社，遭港鐵入稟高院，指其位於九龍灣德福廣場之分店違約拖欠租金，指該分店於獲寬免部份租金及免租後，自2022年5月違反租約，並拒絕支付租金及雜費等。港鐵指因此撤回寬免部份租金及免租安排，追回有關寬減租金及欠租等費用共涉逾232萬元，並要求交吉舖位。

原告香港鐵路有限公司；答辯人康泰旅行社有限公司。

入稟狀指，雙方就位於九龍灣德福廣場一舖位，於2018年6月簽訂租約3年，其後延期至2023年7月，租金為9.8萬至10.1萬元。自2020年7月起1年間，原告同意寬減租金，租金獲減至3.3萬至5萬。及至2021年8月始至2022年11月間，其中10個月獲免租。

入稟狀指，答辯人自2022年5月拒絕繳付租金及雜費等，原告遂有權撤回寬減租金及免租安排，要求答辯人支付獲寬減租金及雜費等共逾232萬元。答辯人於10月22日通知原告，將於11月18日根據《公司(清盤及雜項條文)條例》與債權人召開會議，考慮委任清盤人或審查委員會。原告指基於答辯人違約及無法履行租約，遂要求答辯人將舖位交吉及支付有關款項，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧