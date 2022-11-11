  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 13:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入稟追租】康泰旅行社德福分店被指違約欠租　港鐵入稟追逾232萬

社會 12:49 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

已啟動清盤程序的康泰旅行社，遭港鐵入稟高院，指其位於九龍灣德福廣場之分店違約拖欠租金，指該分店於獲寬免部份租金及免租後，自2022年5月違反租約，並拒絕支付租金及雜費等。港鐵指因此撤回寬免部份租金及免租安排，追回有關寬減租金及欠租等費用共涉逾232萬元，並要求交吉舖位。

原告香港鐵路有限公司；答辯人康泰旅行社有限公司。

入稟狀指，雙方就位於九龍灣德福廣場一舖位，於2018年6月簽訂租約3年，其後延期至2023年7月，租金為9.8萬至10.1萬元。自2020年7月起1年間，原告同意寬減租金，租金獲減至3.3萬至5萬。及至2021年8月始至2022年11月間，其中10個月獲免租。

入稟狀指，答辯人自2022年5月拒絕繳付租金及雜費等，原告遂有權撤回寬減租金及免租安排，要求答辯人支付獲寬減租金及雜費等共逾232萬元。答辯人於10月22日通知原告，將於11月18日根據《公司(清盤及雜項條文)條例》與債權人召開會議，考慮委任清盤人或審查委員會。原告指基於答辯人違約及無法履行租約，遂要求答辯人將舖位交吉及支付有關款項，兼須付利息及訟費。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
19:00 2022/10/28
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
18:34 2022/10/28
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材
18:49 2022/10/28
【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材
【康泰清盤】旅監局接獲24宗市民查詢　正處理康泰牌照事宜及受影響旅客個案
21:27 2022/10/28
【康泰清盤】旅監局接獲24宗市民查詢　正處理康泰牌照事宜及受影響旅客個案
【康泰清盤】消委會至今接獲2宗投訴　促康泰交代對受影響客戶後續安排
23:08 2022/10/28
【康泰清盤】消委會至今接獲2宗投訴　促康泰交代對受影響客戶後續安排
【康泰清盤】工會料250名員工須追討欠款　勞工處設專線供查詢
14:30 2022/11/05
【康泰清盤】工會料250名員工須追討欠款　勞工處設專線供查詢

你可能感興趣

【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
19:00 2022/10/28
【康泰清盤】特設電郵優先處理康泰員工履歷　東瀛遊禤國全：盼挽留旅遊業界人才
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
18:34 2022/10/28
【康泰清盤】積金局揭康泰遲交供款　另拖欠3名員工供款　金額總數涉2萬元
【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材
18:49 2022/10/28
【康泰清盤】工會感可惜及無奈　冀政府提供支援保業界人材
康泰旅行社 疫情 商舖 九龍 德福廣場 Telford Plaza 港鐵 九龍灣 香港 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
18:17 2022/11/09
【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲