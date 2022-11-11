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【婚前同居】發請柬後疫情限聚延遲婚期 準新人婚前同居結局令人傷感

親子 13:22 2022/11/11

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同居與結婚是兩回事。

又聽來一宗悔婚事件。

雙方都向親友發了婚宴請柬，也拍了甜蜜結婚照，據說連過大禮儀式都完成了。可是，由於疫情限聚的關係，不得不延遲婚期半年至一年。在這個彷彿空檔時期，這對已同居數年的「未婚」夫妻，忽然認真地思索婚姻生活、生兒育女這個問題來了。

同居生活與婚姻生活，始終是兩碼子事。同居關係，可以說拜拜就拜拜，再差也不過是如何攤分床鋪被褥杯碟廚具傢俬毛巾甚至房子而已。簽了一紙婚書的話，就不是說分就分，倘若有兒有女，感情上、程序上更加複雜。

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聽說，最先想退出的是男方，卻因為責任問題，不敢開心見誠地說出口。男人最驚被罵作負心郎，於是天天悶悶不樂，卻被女方感覺到了，於是直接跟未婚夫表白，自己也有此意，而且在這段空檔期間，發現兩人並非彼此的理想終身伴侶。

結局是彼此悔婚，和平分手。那男的還是為此哭了一大場，女的則顯得十分瀟灑（往往是這樣），向朋友說多得限聚令的阻延，使她有機會冷靜下來，思索自己想要的是甚麼。

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撰文 : 李韡玲

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