【黑豹2】為演超級英雄致骨折+腦震盪　女黑豹Letitia Wright受訓餐單全公開

▲ 《黑豹2：瓦干達萬歲》全球票房熱賣。

Marvel年度大片《黑豹2 :瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）在港開畫票房理想，電影中除向已過身的元祖黑豹演員查特域保斯韋曼（Chadwick Boseman）作致敬，接捧黑豹這位英雄角色的女星萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright），便在今集擔正，戲份甚重，外型偏瘦削的的萊蒂茨亞，經過重型特訓，亦成為身手了得的超級英雄。

在戲中演黑豹妹妹舒莉的萊蒂茨亞韋特，坦言今次作品是向已故的查特域保韋曼作懷念，並希望為大家找到療癒的力量。

▲ 女黑豹成為全新Marvel英雄。

【黑豹2：瓦干達萬歲】瓦干達全員回歸 向查特域作最後致敬

多度受傷

來自英國的萊蒂茨亞，除演出《黑豹》和《復仇者聯盟》，她早在Netflix劇集《黑鏡》演出，近期亦有有演出《尼羅河謀殺案》等電影，累積了不少知度名。

在上集《黑豹》中，萊蒂茨亞主要演出研究科技的戲份，沒有太多動作戲，但今次《黑豹2》卻要成為保衛國民的英雄，成為全新的女黑豹，萊蒂茨亞曾透露，在拍攝動作場面時多度受重傷，肩膀曾骨折及有腦震盪，更害怕演出這些場面，但在導演與家人、朋友的鼓勵下，重拾勇氣再度拍戲。

萊蒂茨亞早前出席《黑豹2》的前紅毯首映，以剪裁合身的服裝搭配Cartier、Chanel和Chaumet等經典珠寶，盡展貴氣和身段，她為電影的受訓和健美內容又是甚麼呢？

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以深蹲練臀保體型

她分享為演出《黑豹2》，她每星期至少鍛鍊4天，每日2個小時，主要訓練上、下半身以及核心區域，並多作伸展運動，如槓鈴深蹲、棒式、引體上升、俄羅斯轉體等，其中槓鈴深蹲能訓練全身肌群，是肌力訓練中的重要項目。同時練臀也是基本動作之一，因可改善身體姿勢和骨盆前傾等問題，運動臀部亦是練成蜜桃臀所必需。

她又會在每周抽出一天去慢跑或游泳，增加戶外訓練。另外，她強調在健身訓練，要保持有充足的睡眠、健康均衡的飲食。

▲ 《黑豹2 :瓦干達萬歲》

萊蒂茨亞過去常吃junk food，但在受訓期間，開始健康飲食，以水果、蔬菜、雞胸肉等等豐富蛋白質與纖維素取代高油高鹽的食物，另外，每天會保持2000ml水量，以維持身體水份，而她常多飲確令肌膚變好，身體也更輕盈。

保養方面，她在早上和晚間，會進行油類護膚，她常用「辣木油」，因辣木油含大量的高油酸，能幫助肌膚攝取需要的油脂，她也會將手上殘餘的油擦上頭髮作為護髮。

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